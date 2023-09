Parrucchieri uomo e donna, ne abbiamo 104.849

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Quanti sono i parrucchieri da uomo in Italia? E dove sono più presenti? Iniziamo dal dire che secondo gli ultimi dati di Unioncamere, i parrucchieri, sia da uomo che da donna, sono 104.849. Ma per fare un confronto internazionale dobbiamo prendere i dati di Eurostat che, però, comprendono anche gli estetisti.

I Paesi con più parrucchieri da uomo e da donna

Nell’Unione europea 1,7 milioni di persone di età superiore ai 15 anni sono impiegate come parrucchieri da uomo e da donna ed estetiste: rappresentano lo 0,9% dell’occupazione totale. La maggior parte dei parrucchieri da uomo, da donna e delle estetiste nell’Unione europea sono donne (86%). Oltre i due quinti (42%) hanno un’età compresa tra i 15 e i 34 anni, seguiti da vicino da quelli tra i 35 e i 49 anni (38%). Tra gli Stati membri dell’Ue, Cipro registra la più alta percentuale di parrucchieri ed estetisti (2,3% dell’occupazione totale), seguita da Malta e Portogallo (entrambi 1,3%), Irlanda, Grecia, Spagna e Italia (tutti 1,2%). Al contrario, le quote più basse sono state registrate in Lussemburgo e Svezia (entrambi 0,5%), seguite da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Finlandia (tutto 0,7%).

Parrucchieri uomo e donna, la classifica delle province

Guardando i dati italiani, vediamo che i parrucchieri di Milano sono quelli ad essere i più numerosi in termini assoluti, sono più dei parrucchieri di Roma. Ma è più interessante andare a vedere quali sono le province che hanno più parrucchieri da uomo e da donna in rapporto agli abitanti. Come vediamo nel grafico in alto, i parrucchieri a Cagliari sono i più numerosi in rapporto alla popolazione: sono 26,3 ogni 10mila abitanti. Secondi in classifica sono i parrucchieri da uomo e da donna di Pescara, dove sono 24,6. La terza è Isernia con 24,5. La provincia che ne ha di meno è quella di Crotone, dove sono 12,57 ogni 10mila abitanti. La penultima è quella di Oristano e la terzultima è quella di Belluno. E, come si può, vedere non ci sono molte differenze tra Nord e Sud.

I dati si riferiscono al: 31 marzo 2020

Fonte: Unioncamere