Parmitano: “Anche sessant’anni fa la corsa alla Luna aveva una chiara origine geopolitica“

Sono passate poche ore dall’annuncio della NASA del primo astronauta italiano, Luca Parmitano, che farà parte, come il pilota, dell’equipaggio della missione Artemis III, che consentirà all’uomo di avvicinarsi, a livello logistico e organizzativo, al grande ritorno sulla Luna.

Nel press point organizzato dall’Agenzia spaziale europea (Esa), per far incontrare i giornalisti con Parmitano, il nostro direttore Luigi Garofalo ha avuto modo di chiedergli “57 anni fa, con la tecnologia di allora, è stato possibile arrivare sulla Luna. Come mai sono passati quasi 60 anni per provare a ritornarci, nonostante la tecnologia attuale sia nettamente superiore a quella degli anni ’60. I motivi sono tecnologici e geopolitici?”

Parmitano: “La nuova corsa alla Luna è per motivi geopolitici, gli stessi degli anni ’60, ma allora si investiva di più nello Spazio. Gli investimenti del programma Artemis sono 1/10 rispetto alla missione Apollo“

“Oggi si vuole tornare sulla Luna per motivi geopolitici, oltre che per motivi tecnologici e di esplorazione. È una questione fortemente geopolitica. Anche sessant’anni fa la corsa alla Luna, che oggi si ripete con obiettivi leggermente diversi, aveva una chiara origine geopolitica. Allora il mondo era fondato su due blocchi contrapposti e c’era la volontà di dimostrare la propria capacità tecnologica. Oggi questa corsa assume forme diverse, ma la logica di fondo rimane simile. Vogliamo essere partecipi di ciò che accade oltre l’orbita terrestre, vogliamo essere protagonisti dell’evoluzione tecnologica e accompagnare le grandi realtà geopolitiche in questo viaggio, portando i nostri valori. Il motivo per cui vogliamo essere scelti è che abbiamo una storia fatta di collaborazione, cooperazione e scienza per tutti. Ci troviamo in un momento rivoluzionario nella storia dell’esplorazione umana e vogliamo portare questi valori a supporto delle nostre realtà geopolitiche”, ha risposto Parmitano.

“Per quanto riguarda la componente tecnologica, che risponde alla prima parte della domanda, bisogna analizzare i dati. Innanzitutto occorre valutare il livello di investimento che viene effettuato oggi rispetto a quello di ieri. Fare un confronto diretto non è semplice e spesso non è corretto, ma allora si investiva di più nello Spazio. Gli investimenti del programma Artemis sono 1/10 rispetto alla missione Apollo che ha portato l’uomo sulla Luna. Programmi come Artemis rappresentano un percorso che non si limita al ritorno sulla Luna, ma guarda già oltre, fino a Marte. Questo richiede inevitabilmente lo sviluppo di nuove tecnologie e di nuove capacità di integrazione tra sistemi estremamente complessi.

Il secondo punto è che è cambiato il mondo – ha proseguito l’astronauta dell’Esa – quelli che erano gli standard della scienza e dell’ingegneria sessant’anni fa oggi non sono più accettabili, né dal punto di vista tecnico, né da quello politico, né da quello sociale. Per abbassare il livello di rischio è necessario migliorare la qualità dei sistemi e aumentare la conoscenza che abbiamo di questi sistemi prima di poterci spingere ad affrontare avventure ancora più ambiziose”.

“Il terzo punto è che il futuro allunaggio dimostrerà alle persone che raggiungere la Luna non è affatto semplice. Spesso si pensa che basti entrare in orbita attorno alla Terra e poi dirigersi verso la Luna, ma in realtà si tratta di qualcosa che non è mai banale e che comporta sfide enormi. Dal punto di vista della dinamica orbitale e dal punto di vista energetico – ha precisato Parmitano – queste missioni sono estremamente complesse. Per questo motivo stiamo parlando di missioni molto, molto diverse da quelle che spesso immaginiamo e che richiedono livelli di preparazione, affidabilità e competenza senza precedenti”.

“Il mio ruolo nella missione sarà fondamentale ed essere stato scelto dalla NASA è un segnale molto forte, significa che gli Usa vogliono l’Europa come partner di viaggio”, ha aggiunto Parmitano.

Addestramento e priorità

Rispondendo poi ad altre domande relative all’addestramento, Parmitano ha affermato che in gran parte si svolgerà al Johnson Space Center: “uno dei centri più avanzati al mondo per la simulazione delle missioni spaziali. Qui gli equipaggi vengono preparati attraverso sofisticati mock-up e simulazioni che riproducono in modo estremamente realistico le condizioni di volo. Gli astronauti si addestrano insieme ai team di controllo missione virtuali, affrontando scenari sempre più complessi e vicini alle reali operazioni nello spazio. La gran parte delle attività sarà quindi concentrata in Texas.

Una parte del programma si terrà anche in California, non con l’intero equipaggio ma principalmente per le esercitazioni e le procedure di recupero alle quali gli astronauti devono sottoporsi. Sempre in California verranno inoltre svolte alcune attività amministrative e logistiche, grazie alla presenza di importanti infrastrutture operative. Sono previste infine brevi permanenze in altri centri specializzati per specifiche fasi dell’addestramento”.

Per quanto riguarda le priorità, “molto dipenderà dalle esigenze operative che emergeranno nel corso del programma. Sarà infatti l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a gestire e negoziare, per quanto possibile, l’impiego del mio tempo, che resta una risorsa particolarmente limitata. Ho infatti numerosi progetti già pianificati, ai quali non intendo rinunciare, compresi alcuni impegni personali. Per fare un esempio, insieme a un atleta mi sono qualificato per due campionati mondiali e ho tutta l’intenzione di parteciparvi, anche se è evidente che questa nuova prospettiva professionale cambierà significativamente il quadro delle mie attività”, ha aggiunto Parmitano.

Luca Parmitano

“È la realizzazione di un sogno“

A livello prettamente organizzativo, l’astronauta italiano ha spiegato ai giornalisti che “la prima fase sarà dedicata all’acquisizione di tutte le competenze necessarie legate al territorio e alle sue specificità. Per molti membri del team si tratta di un percorso che prosegue nel solco di esperienze già maturate nello sviluppo di progetti analoghi; per quanto mi riguarda, invece, è una sfida completamente nuova. È quasi incredibile pensare che mi troverò a essere responsabile dello sviluppo di alcune delle infrastrutture e delle attività più complesse del progetto, affrontando dinamiche nuove e collaborando con persone che, in parte, devo ancora conoscere. Fortunatamente posso contare sull’esperienza e sulla professionalità di colleghi che conosco da moltissimo tempo e che rappresentano per me un punto di riferimento importante. Dal punto di vista emotivo, devo ammettere che non ho ancora pienamente realizzato ciò che sta accadendo. Per molti aspetti si tratta della realizzazione di un sogno. Per chi ha il mio percorso e il mio background, avere l’opportunità di guidare un progetto che nasce da zero e accompagnarlo fino al completamento è qualcosa di straordinario”.

“Il mio lavoro per il 90% è di supporto ai colleghi in missione. La missione più importante in ogni caso è sempre la prossima, la successiva. Lavoriamo per questo. ho sempre amato la missione Apollo 9, che era di sperimentazione e di supporto alla successiva. Si trova soddisfazione anche in questo, non solo nel mettere piede sulla Luna. Non metto comunque limiti alle possibilità futura, potrebbe ancora accadere”.

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