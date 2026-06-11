È ancora forte l’emozione. Luca Parmitano, l’astronauta italiano dell’ESA scelto dalla Nasa per partecipare alla missione Artemis III, nella prima conferenza stampa dopo l’annuncio, rispondendo al direttore di Key4Biz Luigi Garofalo, ha dichiarato: “La missione verso la Luna ha motivi geopolitici, come quella del ’69”. Ma allora si investiva di più nello Spazio. Gli investimenti del programma Artemis sono 1/10 rispetto alla missione Apollo“









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