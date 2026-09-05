Parma (Teha Group), ’45mila laureati in fuga dall’Italia nell’ultimo anno: livelli salariali non competitivi’

(Adnkronos) – “Della fuga delle persone dall’Italia notiamo, soprattutto, che vi è un cambiamento progressivo: c’è una consistente quota, circa un terzo del totale, di persone che hanno un elevato tasso di qualifica professionale e di laurea. Il dato principale, infatti, è che sono quasi 45mila i laureati che hanno lasciato l’Italia nell’ultimo anno. Questo è un dato problematico, perché c’è un costo sostenuto dallo Stato in termini di ciclo di vita e di studio, dalla scuola primaria alla terziaria e anche di mancato Pil”. Sono le parole di Pio Parma, Senior Consultant Area Scenari e Intelligence e Project Coordinator di Teha Group, alla conferenza stampa di presentazione della ricerca “Comprendere e contrastare il fenomeno della perdita dei talenti: la Roadmap per l’Italia”, realizzata da Teha in collaborazione con Philip Morris Italia, illustrata durante la 52esima edizione del Forum organizzato da Teha Group a Villa d’Este a Cernobbio.

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