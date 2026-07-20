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Parkour a 70 anni? A Singapore si può

Parkour a 70 anni? A Singapore si può

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Parkour a 70 anni? A Singapore si può Adnkronos

(Adnkronos) – Corsi di parkour per chi ha fra i 50 e i 70 anni. A Singapore il collettivo Movement Singapore insegna queste tecniche per prevenire le cadute in casa e mantenere il fisico allenato. Sui loro profili social si vedono “atleti” come la 66ene Ying Ying, la 64enne Bernice e la 63enne Irene all’opera per combattere gli infortuni domestici che, dopo una certa età, rischiano di avere pesanti conseguenze. E non chiamateli anziani! 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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