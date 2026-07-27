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Parigi, tre donne aggredite con un coltello: fermato un uomo

Parigi, tre donne aggredite con un coltello: fermato un uomo

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Parigi, tre donne aggredite con un coltello: fermato un uomo Adnkronos

(Adnkronos) – Armato di coltelli ha attaccato e ferito tre donne. E’ accaduto questa mattina intorno alle 7.30 nei pressi della Porte de Clichy a Parigi. Le tre vittime non sono in pericolo di vita, ma due di loro sono in condizioni di urgenza assoluta.  

Per l’attacco un uomo è stato “rapidamente” arrestato sul posto nel corso di un intervento di un agente della Prefettura di polizia di Parigi fuori servizio. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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