»
»
Parental Control per gli under 13: come attivarlo su Whatsapp

Parental Control per gli under 13: come attivarlo su Whatsapp

di |

Il videotutorial su come attivare la funzione su Whatsapp.

La funzione consente al genitore di collegarsi all’account del figlio minorenne per supervisionare l’utilizzo dell’app. Attraverso il PIN di sicurezza, il genitore può gestire alcune impostazioni della privacy, controllare determinate interazioni e ricevere notifiche su specifiche attività, come l’aggiunta di nuovi contatti o l’ingresso in nuovi gruppi. La supervisione non permette, tuttavia, di leggere messaggi privati o di ascoltare le chiamate, che restano protetti dalla crittografia end-to-end.

https://youtube.com/shorts/qdV5dnB-zi0?si=-BRstiwt6p86esQ9

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: WhatsApp

Condividi:

Leggi anche