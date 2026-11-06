Parental Control per gli under 13: come attivarlo su Whatsapp

La funzione consente al genitore di collegarsi all’account del figlio minorenne per supervisionare l’utilizzo dell’app. Attraverso il PIN di sicurezza, il genitore può gestire alcune impostazioni della privacy, controllare determinate interazioni e ricevere notifiche su specifiche attività, come l’aggiunta di nuovi contatti o l’ingresso in nuovi gruppi. La supervisione non permette, tuttavia, di leggere messaggi privati o di ascoltare le chiamate, che restano protetti dalla crittografia end-to-end.
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