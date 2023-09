Parental control, dal Governo nulla di nuovo

Quello che è stato annunciato dal governo sul parental control è una misura che esiste già. Meloni: “Tema complesso su cui spero intervenga il Parlamento”.

Marco Scialdone, Head Litigation and Academic Outreach di Euroconsumers, sottolinea l’urgenza per l’Italia di nominare in tempi stretti una autorità responsabile per la supervisione del nuovo regolamento europeo sui servizi digitali. Lo stesso vale per l’Intelligenza Artificiale.

Intelligenza artificiale, la Spagna prima in Europa a istituire una agenzia ad hoc. Scarica lo statuto pubblicato pochi giorni fa.

Leggi qui la newsletter dell’8 settembre 2023.