Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l’Accordo Ue-Mercosur

(Adnkronos) – Genova ha ospitato la Country Presentation del Paraguay, un evento dedicato al rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra il Paese sudamericano e l’Italia. Imprenditori e rappresentanti istituzionali hanno illustrato le opportunità di investimento offerte dal Paraguay in settori strategici come agroindustria, energia, finanza, turismo e innovazione tecnologica. Al centro dell’incontro anche le prospettive aperte dall’Accordo Ue-Mercosur, entrato in vigore il 1° maggio, che punta a favorire gli scambi tra i due mercati. Un’occasione di confronto tra aziende e istituzioni per promuovere nuove partnership e ampliare la presenza delle imprese italiane in America Latina.

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