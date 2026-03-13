Paradosso AI, non alleggerisce i carichi di lavoro. Anzi li aumenta

Una delle grandi speranze legate all’intelligenza artificiale fra i lavoratori era che avrebbe diminuito i carichi di lavoro, liberando più tempo per attività di livello più alto e attività più creative. Ma finora sta succedendo l’esatto contrario. Lo scrive il Wall Street Journal in un pezzo di analisi in cui si evidenzia che l’AI aumenta la velocità, la densità e la complessità del lavoro piuttosto che ridurla. E’ quanto emerge da uno studio condotto sull’attività di 164mila lavoratori digitali.

I dati, frutto dell’analisi della società specializzata ActivTrak, copre 443 milioni di ore a fronte di 1.111 datori di lavoro, una delle analisi più grandi sugli effetti dell’AI sulle abitudini di lavoro fatte finora.

Ha intensificato l’attività i quasi tutte le categorie di lavoro

Esaminando l’attività digitale degli utenti di intelligenza artificiale 180 giorni prima e dopo l’inizio dell’utilizzo di tali strumenti sul lavoro, ActivTrak ha scoperto che l’intelligenza artificiale ha intensificato l’attività in quasi tutte le categorie:

il tempo dedicato a e-mail, messaggistica e app di chat è più che raddoppiato, mentre l’utilizzo di strumenti di gestione aziendale, come software per le risorse umane o la contabilità, è aumentato del 94%.

Con l’AI tempo dedicato ad un lavoro concentrato diminuito del 9%

Nel frattempo, la quantità di tempo che gli utenti di intelligenza artificiale dedicano a un lavoro concentrato e ininterrotto – il tipo di concentrazione spesso richiesta per risolvere problemi complessi, scrivere formule, creare e definire strategie – è diminuita del 9%, rispetto a una variazione pressoché nulla per i non utenti.

“Non è che l’intelligenza artificiale non crei efficienza”, ha detto Gabriela Mauch, Chief Customer Officer di ActivTrak e responsabile del laboratorio di produttività. “È che la capacità che libera viene immediatamente riutilizzata per svolgere altri lavori, ed è qui che è probabile che si verifichi l’aumento di produttività”.

Ad oggi l’AI non ha diminuito il lavoro, anzi

Queste abitudini non sono esattamente ciò che i sostenitori dell’intelligenza artificiale avevano previsto. Diversi leader del mondo della tecnologia e del business, da Bill Gates a Jamie Dimon di JPMorgan Chase, hanno ipotizzato che l’intelligenza artificiale potrebbe in ultima analisi portare le persone a lavorare meno, non di più, e a ridurre la settimana lavorativa. Elon Muskha detto che, entro 20 anni, i progressi nell’intelligenza artificiale e nella robotica potrebbero persino rendere il lavoro facoltativo.

Tuttavia, i dati finora raccolti suggeriscono che molti utilizzatori dell’intelligenza artificiale non stanno sfruttando l’efficienza della tecnologia per concedersi una pausa.

Il lavoro da fare non finisce mai

Dean Halonen, co-fondatore e responsabile dei ricavi della startup software Steelhead Technologies, ha affermato di aver sperimentato in prima persona l’aumento del lavoro. L’implementazione dell’intelligenza artificiale ha permesso alla sua azienda di automatizzare molte attività amministrative e ha reso i suoi sviluppatori software più efficienti nella scrittura di codice, ha affermato.

“Ma quello che stiamo scoprendo è che il lavoro disponibile sembra illimitato”, ha affermato. “È come se la voglia di fare sempre di più, non di tornare a casa a mezzogiorno.”

Lavoro non ridotto, ma intensificato con l’AI

L’analisi di ActivTrak supporta i risultati di uno studio durato otto mesi su come l’intelligenza artificiale generativa stia plasmando le abitudini di lavoro in un’azienda tecnologica con circa 200 dipendenti. La ricerca, ancora in corso, ha rilevato che gli strumenti non hanno ridotto il lavoro, ma lo hanno intensificato. I dipendenti hanno lavorato a ritmi più sostenuti, hanno assunto una gamma di compiti più ampia e hanno finito per lavorare più ore.

Spesso le persone finiscono per lavorare di più, non di meno, “perché l’intelligenza artificiale rende i compiti aggiuntivi facili e accessibili, creando un senso di slancio”, ha aggiunto Aruna Ranganathan, professoressa associata presso la Haas School of Business dell’Università della California, Berkeley, che sta conducendo lo studio. I risultati iniziali sono stati pubblicati in un recente articolo della Harvard Business Review.

Rischio burnout con agenti AI

Questi cambiamenti nel comportamento possono aumentare la produttività, ma dovrebbero anche essere un segnale d’allarme per i datori di lavoro, secondo Ranganathan. “Nel tempo, questo può portare a sovraccarico cognitivo, burnout, peggiori capacità decisionali e un calo della qualità del lavoro, anche se i lavoratori sembrano più produttivi nel breve periodo”. Maneesh Anand, a capo di un team di ingegneri presso una startup di telemedicina, ha detto che gli agenti di intelligenza artificiale con cui il team lavora non solo consentono loro di svolgere più attività contemporaneamente, ma li spingono anche ad approfondire spesso i progetti esistenti.

“Ti chiedono: ‘Vuoi che prenda in considerazione questo? Vuoi che prenda in considerazione quello?'”, ha aggiunto. “Io creo un piano di implementazione e loro aggiungono cinque o sei aspetti a cui non hai pensato o che non facevano parte dei requisiti”.

Oggi circa l’80% dei dipendenti usa l’AI al lavoro a fronte del 53% di due anni fa

L’analisi di ActivTrak ha rilevato che l’adozione dell’intelligenza artificiale sta crescendo rapidamente sul lavoro, anche se molti lavoratori dicono che finora non fa risparmiare loro molto tempo. Circa l’80% dei dipendenti ora utilizza strumenti di intelligenza artificiale al lavoro, rispetto al 53% di due anni fa, mentre il tempo medio dedicato all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale è aumentato di otto volte, secondo i dati di ActivTrak.

Le persone che hanno dedicato dal 7% al 10% del loro tempo di lavoro totale a strumenti di intelligenza artificiale hanno mostrato la produttività più elevata, eppure solo il 3% degli utenti di intelligenza artificiale utilizza tali strumenti in modo così intenso. La maggior parte ha dedicato l’1% delle proprie ore lavorative totali all’uso dell’intelligenza artificiale.

