Papati più lunghi: vince Pio IX con 31 anni e 8 mesi

Al secondo posto Giovanni Paolo II, che è stato il primo papa non italiano. Terzo sul podio dell’elenco dei papi per durata del pontificato è Leone XIII. Preoccupa la salute di Papa Francesco.

Segue san Giovanni Paolo II. Francesco in ospedale per bronchite bilaterale

Papa Francesco ha trascorso l’undicesima notte all’Ospedale Gemelli di Roma. Ma già dopo la quarta notte si è capito esattamente di che cosa soffre: se il suo ingresso in ospedale è stato dovuto ad una bronchite, ora viene trattato anche per una polmonite bilaterale.

Che il successore di Pietro soffrisse di gravi problemi di salute lo si era capito ben prima dell’aggravamento della situazione. Per esempio: domenica 9 febbraio 2025 ha interrotto l’omelia della Messa che stava celebrando in occasione del Giubileo delle forze armate, di polizia e di sicurezza. L’interruzione è stata calorosamente applaudita dai 30mila presenti in Piazza San Pietro ma lo stesso era accaduto pochi giorni prima, il 5 febbraio quando, durante un’udienza generale disse: “Voglio chiedere scusa – disse – perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare”. Si tratta della bronchite che ha colpito il Papa da diversi mesi e che pare proprio non voglia passare.

Come sta Papa Francesco?

La salute di Papa Francesco preoccupa: questo è un fatto. A 88 anni (è nato il 17 dicembre del 1936) sperare di essere più in forma di quanto è ora sembra un’utopia. Eletto al Soglio Pontificio nel 2013, sta per traguardare i 13 anni di pontificato e, per ora non rientra nella classifica dei papati più lunghi della storia. E’ possibile che entri nell’elenco dei papi più longevi? Sì, ma lui stesso ha dichiarato di aver dato indicazioni ai suoi collaboratori di avvertirlo se dovesse perdere la lucidità necessaria per guidare la Chiesa cattolica. Ma vediamo quali sono i papati più lunghi della storia.

La classifica dei papati più lunghi della storia

Il grafico in apertura mostra quali siano stati i papi che hanno avuto l’onere e l’onere di regnare più a lungo. Tutti, ad eccezione di papa Giovanni Paolo II, sono italiani e molti di loro hanno profondamente inciso sulla storia.

Chi ha regnato di più è anche il papa che più di tutti ha legato il suo nome all’epopea nazionale italiana: Papa Pio IX, come si vede nel grafico sopra, al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti. Ha governato la Chiesa per 31 anni e 8 mesi, dal 21 giugno del 1846 al 7 febbraio 1878. È il papa che nel 1870 ha perso il controllo politico di Roma a beneficio del neonato Regno d’Italia e che per reazione ha emanato il Non Expedit, l’enciclica che avrebbe poi impedito ai cattolici italiani di partecipare attivamente alla vita politica del Paese.

I papati più lunghi, Wojtyła secondo

Anche il secondo pontificato più lungo della storia ha avuto un impatto dirompente sugli eventi internazionali. Giovanni Paolo II è stato il primo papa non italiano e secondo numerosi storici, da polacco, ha avuto un ruolo determinante nel crollo politico dell’Unione Sovietica. Nel corso dei suoi oltre 26 anni in Vaticano, poi, ha rinnovato profondamente la Chiesa Cattolica, riuscendo a dare un significato del tutto nuovo al ruolo di papa.

Terzo nella classifica dei papati più lunghi è Leone XIII

Terzo sul podio dell’elenco dei papi per durata del pontificato è Leone XIII, Vincenzo Gioacchino Pecci. È stato Papa dal 1878 al 1903. Eletto subito dopo Pio IX ebbe da gestire una Chiesa che era a forte rischio di isolamento. Per evitare che il cattolicesimo fosse travolto dagli eventi storici, Leone XIII affidò gran parte dei suoi pensieri alla scrittura di numerose encicliche. La più celebre tra loro, la Rerum Novarum promulgata il 15 maggio del 1891, a fondamento della dottrina sociale della Chiesa. L’enciclica è una pietra miliare nella storia della Chiesa anche per un altro motivo del quale si parla poco: la Rerum Novarum condannò il socialismo come falso rimedio ai problemi della classe operaia e della società in generale e ribadì la legittimità della proprietà privata che si fonda sulla Bibbia e sui testi sacri della chiesa cattolica. Leone XIII scrisse, infatti, che “il frutto del lavoro deve appartenere a chi lavora”.

Papa Francesco, papa dal 13 marzo del 2013, è fuori classifica ma la popolarità del 266esimo papa della Chiesa di Roma è altissima.

