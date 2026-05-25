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Papa Leone presenta l’enciclica sull’intelligenza artificiale. Ecco il testo
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Papa Leone presenta l’enciclica sull’intelligenza artificiale. Ecco il testo

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Papa Leone presenta l’enciclica sull’intelligenza artificiale. Ecco il testo Internet

Papa Leone XIV presenta la sua prima lettera enciclica sul tema della “custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza artificiale”. Nel 135° anniversario della promulgazione della enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.

Magnifica humanitas”, “sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”, questo il titolo della prima lettera enciclica dedicata alle tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale in particolare, che Papa Leone XIV sta presentando nell’Aula del Sinodo in Vaticano.

LEGGI L’ENCICLICA “MAGNIFICA HUMANITAS” DI PAPA LEONE XIV

Perché l’AI rispetti la dignità umana e serva davvero il bene comune, è essenziale che siano chiare le responsabilità in tutti i passaggi: da chi progetta e addestra i sistemi fino a chi li utilizza e a chi decide di affidare ad essi le scelte concrete… È qui che diventa decisivo ciò che chiamiamo accountability: la possibilità di identificare chi deve “rendere conto” delle decisioni, motivarle, controllarle e, quando necessario, contestarle e rimediare ai danni che ne derivano“, si legge nell’enciclica.

I relatori sono i cardinali Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e Michael Czerny S.J., prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Poi ci sono la professoressa Anna Rowlands, teologa e docente presso la Durham University nel Regno Unito, Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic e responsabile della ricerca sull’interpretabilità dell’Intelligenza artificiale, e la professoressa Leocadie Lushombo., docente di teologia politica e pensiero sociale cattolico presso la Jesuit School of Theology / Santa Clara University, in California.
La conclusione è affidata al cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin.

Al termine della presentazione di questo attesissimo documento seguirà l’intervento e la benedizione di Papa Leone.

L’enciclica è stata firmata da Leone XIV il 15 maggio scorso, nel 135° anniversario della promulgazione della enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.

È attesa perché tocca uno dei temi più urgenti del momento: l’AI non è più solo una questione tecnica, ma un problema di potere, lavoro, dignità, informazione e diritti, e la Chiesa sta scegliendo di intervenire proprio su questo terreno. La scelta di farne la prima enciclica, per di più nel 135° anniversario della Rerum Novarum, segnala che Leone XIV vuole collocare l’intelligenza artificiale dentro la grande tradizione della dottrina sociale cattolica.

Il collegamento con la Rerum Novarum è forte perché quel documento nacque per rispondere alla rivoluzione industriale e alla questione operaia; oggi il parallelo è con la rivoluzione algoritmica e le sue conseguenze su lavoro, disuguaglianze e controllo sociale. In sostanza, Leone XIV sembra voler dire che l’AI è la “questione sociale” del nostro tempo, come lo furono fabbrica e lavoro salariato nell’Ottocento.

Un’enciclica è uno dei documenti più autorevoli del magistero papale, quindi non è un semplice messaggio: orienta il dibattito interno alla Chiesa e può incidere anche fuori, nel mondo politico, accademico e mediatico. Se il testo insiste sulla “custodia della persona umana” nell’era dell’AI, il punto non sarà solo come usare la tecnologia, ma quali limiti etici imporle e chi deve governarla.

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L'autore

Flavio Fabbri

Giornalista pubblicista dal 2011, mi occupo di transizione digitale, ecologica ed energetica, di clima e ambiente, innovazione e cultura tecnologica.

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