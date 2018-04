Head of financial services,

Alkemy

Ad aprile 2018 Alkemy S.p.A., società specializzata nell’innovazione del modello di business di grandi e medie aziende ha nominato Paolo Valente in qualità di head of financial services.

Forte di una competenza sviluppata nelle diverse aree dei servizi finanziari (Retail e Private banking, Insurance, Asset Management, Payments) ha iniziato la sua carriera in Accenture come manager. Nel 2006 è passato in McKinsey & Company in qualità di Associate Principal, per poi approdare in Ersel, società di servizi finanziari come Director and strategic Planning and control, organitation and IT

Si è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni e ha conseguito un master presso il Politecnico di Milano.