Paolo Sisti

Direttore Generale,

RSPLANNER MARKETING

Dal dicembre 2010 è socio fondatore e Direttore Generale di RSP – RSPLANNER s.r.l. (www.rsplanner.it), agenzia di marketing e comunicazione a Milano.

Durante la sua attività professionale ha ricoperto molteplici incarichi manageriali.

La sua carriera inizia alla fine degli anni ’80 come editor di varie pubblicazioni per le case editrici Arcadia e L’Agorà, dove ricopre qualche anno più tardi anche il ruolo di Direttore Editoriale.

Nel 1997 entra in Kenwood Italia con il ruolo di responsabile Customer Service, dando inizio ad una lunga carriera in ambito CRM e Customer Care che lo vede assumere in successione il ruolo di Customer Care Manager per Blixer S.p.A., di Customer Service Manager EMEA in Ansaldo Sistemi Industriali (oggi Nidec ASI S.p.A.), Customer Operations Processes & Procedures Manager in Fastweb e CRM Outsourcing Manager in SKY.

Nel 2007 ritorna al mondo della comunicazione e del marketing, entrando a far parte di uno dei principali tour operator italiani come Direttore Marketing e Comunicazione in una delle aziende del Gruppo Domina Vacanze, di cui diventerà Vice Direttore Generale alla fine del 2007.

In quel periodo è anche a capo dell’agenzia di pubblicità e comunicazione Domina Business Creative, agenzia creativa interna al gruppo dove vengono realizzate tutte le campagne pubblicitarie sia per i tour operator sia per i clienti, i cataloghi viaggio, i siti web, la comunicazione social e tutta la comunicazione istituzionale.

Nato a Milano nel 1971, è stato formatore e consulente in ambito comunicazione online per Federalberghi Lombardia, AICE (Associazione Italiana Commercio Estero), Confartigianato Milano Monza Brianza, Confcommercio e ADA Lombardia (Associazione Direttori d’Albergo).

Giornalista iscritto all’Ordine dal 1995, si è laureato presso l’Università IULM di Milano.