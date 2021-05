Paolo Piccini, amministratore unico di Liguria Digitale, nominato presidente di Assinter: "Valorizzare il ruolo delle in house della Pa per realizzare gli obiettivi del PNRR".

Paolo Piccini è il nuovo presidente di Assinter, l’Associazione delle Società Pubbliche per l’Innovazione Tecnologica che operano a livello Centrale, Regionale e Locale.

L’Assemblea dei soci Assinter ha dato il via alla nuova governance dell’Associazione, nominando Paolo Piccini presidente ed eleggendo la squadra da lui proposta che lo affiancherà nel Comitato Direttivo alla guida del network per il biennio 2021-2023.

Piccini: “Durante la pandemia, la rete delle in house spina fondamentale per gli italiani: dalla sanità digitale allo smart working fino alla DAD”

Chiaro il posizionamento della nuova governance: “Durante la pandemia la rete delle in house è stata la spina dorsale che ha impresso una spinta propulsiva alla pubblica amministrazione e ha permesso a migliaia di italiani di affrontare lo smart working, la didattica a distanza, di ricevere sullo smartphone le ricette mediche e di accrescere, di conseguenza, l’utilizzo dei servizi online e le proprie competenze digitali, compiendo un balzo in avanti su tutta una serie di temi legati alla digitalizzazione” ha dichiarato il nuovo presidente Assinter Paolo Piccini, amministratore unico di Liguria Digitale.

Piccini: “Valorizzare il ruolo delle in house per la Pa digitale”

“Poche realtà – ha sottolineato il Presidente a margine della votazione – sono in grado di esprimere l’esperienza e la solidità in tema di ICT per la pubblica amministrazione come le in house, per questo motivo il ruolo delle nostre società deve essere valorizzato. La rete è la nostra forza.”

La nuova squadra alla guida di Assinter

Ad affiancare il Presidente nella guida dell’Associazione i Consiglieri: Diego Antonini, Presidente e AD di Insiel, che si occuperà dei Rapporti con il libero mercato; David Vannozzi, DG di Cineca, delegato all’organizzazione Assinter e Rapporti con l’Europa; Alessandro Di Bello, DG di InnovaPuglia, con delega su Infrastrutture e sicurezza; Maurizio Stumbo, Direttore Sistemi Informativi di LazioCrea, che seguirà le attività sui temi della Digitalizzazione e servizi sanitari. Di supporto alla squadra sarà Enrico Zanella, Presidente Onorario Assinter e DG di Inva, che guiderà i soci per una revisione dello Statuto che possa consolidare maggiormente il ruolo del network.

PNRR, Assinter tra i protagonisti per realizzare gli obiettivi del piano

Attenzione particolare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per dare ulteriore slancio all’Associazione secondo alcuni principi guida: