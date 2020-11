Paolo Maria Gangi

Avvocato del Foro di Roma, LL.M.,

Esperto in Contrattualistica Internazionale e DPO

Avvocato del Foro di Roma, fornisce consulenza alle PMI italiane in materia di contrattualistica nazionale e internazionale, proprietà intellettuale e start up d’impresa, adeguamento e compliance in materia di privacy, del d.lgs. 221/2017 (normativa sui prodotti dual use) e del d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese). I suoi clienti appartengono prevalentemente ai settori dell’ICT e dell’alta tecnologia.

Ha più di vent’anni di esperienza nell’assistere società italiane ed estere nello sviluppo di progetti internazionali e degli investimenti diretti esteri nei settori dell’ICT, dell’aerospazio, dell’energia, dell’oil&gas e del mining. In particolare, si è occupato di progetti di sviluppo per conto di società europee e israeliane in America Latina e di investitori asiatici in Italia. Recentemente, ha iniziato a occuparsi attivamente di compliance in materia di privacy e a svolgere l’incarico di DPO per imprese del settore ICT.

Ha pubblicato diversi articoli in ambito giuridico ed è coautore di un manuale sul contenzioso in materia di contributi previdenziali delle imprese, in corso di pubblicazione presso la casa editrice Maggioli.

Ha un LL.M. presso la University of Leicester nel Regno Unito.

Parla fluentemente inglese e spagnolo e ha una buona conoscenza del tedesco.