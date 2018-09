Paolo Dal Checco svolge attività di Consulenza Tecnica Forense in ambito di procedimenti penali, civili e stragiudiziali collaborando con Procure, Tribunali e Forze dell’Ordine ma anche con aziende, privati e Avvocati presso il suo Studio d’Informatica Forense con sede a Torino.

Dopo aver conseguito Laurea e Dottorato di Ricerca in Informatica presso l’Università degli Studi di Torino e lavorato per alcuni anni allo sviluppo di soluzioni legate alla crittografia delle comunicazioni e dei dati, si è dedicato a tempo pieno all’informatica forense, operando come libero professionista e all’interno del suo Studio in ambito di perizia informatica e indagini digitali.

Collabora con l’Università degli Studi di Torino, socio IISFA, LAB4INTEL, CLUSIT, AIP, AssobIT e Tech & Law è tra i fondatori dell’Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense ONIF e fautore delle piattaforme open source per acquisizioni e analisi forensi. Specializzato in perizie informatiche su analisi di computer, smartphone e reti informatiche, estende la sua attività di digital forensics anche su indagini digitali nel campo dell’OSINT, SOCMINT, analisi di tracce audio e perizie forensi su video o antropometriche.

Da alcuni anni s’interessa d’investigazioni digitali su malware e ransomware oltre agli aspetti tecnici e investigativi legati a tracciamento e deanonimizzazione di indirizzi e transazioni sulle criptovalute, in particolare sul Bitcoin, contribuendo ad attività di formazione per Forze dell’Ordine e supporto all’Autorità Giudiziaria oltre che a CTP e CTU in ambito civile e penale su procedimenti che coinvolgono utilizzo o gestione delle criptomonete.