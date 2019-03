Sales & Marketing Director,

FabricaLab

FabricaLab annuncia l’inserimento in organico di Paolo Caffagni come Direttore Commerciale & Marketing. Avrà il compito di sviluppare le vendite e le attività di marketing della società coordinando la rete commerciale e dei partners.

Classe 1968, il manager vanta un’importante esperienza nel settore ICT. Perito informatico, dopo gli studi in Giurisprudenza inizia la carriera in Informatica 80 dove diventa capo progetto di aziende di servizi e manufacturing per passare poi, dopo 9 anni, in Carpi Informatica come capo-progetto in importanti realta’ del Fashion & Luxury.

Nel 2002 entra in RDS Software per seguire alcuni grandi clienti diventando assistente del presidente e responsabile dell’e-Business dove matura esperienze con innovative soluzioni cloud, RDS Erp e CRM Salesforce.

Nel 2007 passa in Smarten, azienda italiana leader nelle tematiche di supply chain execution con la soluzione IUNGO per creare la rete di vendita indiretta dei concessionari e infine approda in TESISQUARE dove, per 10 anni ricopre l’incarico di account manager, gestendo le vendite delle soluzioni software per la Supply Chain, per il Procurement e Transportation Management System in alcune grandi aziende soprattutto nel Fashion & Luxury e Manufacturing.