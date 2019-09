Prima riunione ufficiale: “Ci sono tutte le condizioni per innovare. Questo è il momento di osare: pensiamo in modo dirompente, tecnologico, sociale e ambientale; creiamo nuove opportunità, semplifichiamo la vita ai cittadini e agli stakeholder grazie alla digitalizzazione”.

Si è tenuta ieri la prima riunione ufficiale del Team del Ministero dell’Innovazione, il nuovo dicastero guidato da Paola Pisano. Un incontro definito dalla stessa ministra, “strategico e di visione” per il tanto lavoro da svolgere nel Governo Conte bis.

Quel Team per la trasformazione digitale, nato nel 2016 per avviare la costruzione del “sistema operativo” del Paese, attraverso proprio i prodotti tecnologici più avanzati utilizzabili all’interno della Pubblica Amministrazione centrale e locale, da un anno circa guidato dal Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, Luca Attias.

Abbiamo incontrato il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione @PaolaPisano_Min. Con lei c’è una forte sintonia e una piena condivisione sugli obiettivi e sulla strada da perseguire per completare i progetti già avviati e svilupparne di nuovi pic.twitter.com/w7icxSmih1 — Team Digitale (@teamdigitaleIT) September 12, 2019

Sul suo profilo Facebook, la Pisano ha scritto: “Ci sono tutte le condizioni per innovare e se non riusciremo ad attrarre e utilizzare correttamente le nuove tecnologie sarà una nostra responsabilità”.

“Lavoreremo per obiettivi – ha ribadito la neo ministra – monitoreremo i nostri risultati, ma saremo creativi nelle soluzioni. Questo è il momento di osare: pensiamo in modo dirompente, tecnologico, etico, sociale e ambientale; creiamo nuove opportunità, grazie alle innovazioni di frontiera, semplifichiamo la vita ai cittadini e agli stakeholder grazie alla digitalizzazione. Le imprese e la p.a. ne sono un esempio”.

“Siamo un team pronto a continuare il lavoro per un paese, che sono certa, cambierà sempre in meglio”, ha infine chiuso l’ex assessora all’Innovazione della Città di Torino.

Immagine della riunione di ieri, con Paola Pisano e Luca Attias in piedi

“Fiducia: si potranno fare molte cose grazie a questa parola”, ha scritto su un altro post Facebook: “Aumentare l’attrattività del nostro paese con nuovi modelli tecnologici digitali, ma anche etici e sociali. Parola d’ordine semplificazione, grazie alla digitalizzazione, e attrazione di tecnologie di frontiera che porteranno nuove competenze e opportunità”.

Onorata di lavorare con te e con il team digitale per il Nostro Paese ! https://t.co/rcQOHNtHCG — Paola Pisano (@PaolaPisano_Min) September 9, 2019

Qualche giorno fa lo stesso Attias aveva rilanciato su Twitter: “I progetti del Team Digitale hanno sempre trovato un grande sostegno nella città di Torino, anche grazie a Paola Pisano, che sono certo proseguirà il lavoro di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione nel suo nuovo ruolo di ministra per l’Innovazione”.