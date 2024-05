Innovazione, competenze e AI, quale impatto sul mondo del lavoro?

“Dobbiamo accrescere la nostra capacità di sviluppare nuovi beni, servizi e tecnologie”, con nuovi incentivi, un’efficace rete di strutture preposte al trasferimento tecnologico e più cospicui investimenti in formazione.

Questa la linea che il nostro Paese dovrebbe tenere per sviluppare capacità di innovazione e capacità di sviluppare beni, servizi e tecnologie di nuova generazione, secondo quanto dichiarato nelle “Considerazioni finali” dal Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, in occasione della diffusione della “Relazione annuale sul 2023”.

“Le nostre imprese devono inoltre intensificare l’impegno per trarre pieno beneficio dai programmi e dai finanziamenti dell’Unione europea volti a promuovere l’innovazione. Innovare richiede infine forti investimenti nel capitale umano. Si tratta di un’esigenza da noi pressante, data la minore disponibilità, rispetto al resto dell’area dell’euro, di lavoratori con livelli di competenza elevati”.

“Secondo nostre stime, in Italia i mutamenti indotti dall’intelligenza artificiale riguarderebbero due lavoratori su tre. Per la maggioranza di essi la produttività e le opportunità di lavoro aumenterebbero – ha precisato Panetta – ma per una significativa minoranza le occasioni di impiego potrebbero ridursi”.

“Nella fase di transizione servirà accompagnare i lavoratori nella riqualificazione professionale o facilitarne il ricollocamento in altre attività, tutelando quanti subiranno i costi di adattamento maggiori”, ha suggerito il Governatore della Banca d’Italia.

Come aveva già affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G7, a cui ha partecipato anche Panetta: “Sicuramente l’intelligenza artificiale cambierà tutto, porterà produttività e efficienza ma purtroppo farà perdere anche diversi posti di lavoro

AI supera già oggi alcune prestazioni umane e migliora il rendimento dei lavoratori (ma le persone continuano a temere questa tecnologia)

Uno scenario che è stato confermato anche dallo “AI Index Report” della Stanford University, secondo cui nell’anno passato i novi modelli di AI hanno dimostrato di poter superare alcune prestazioni umane, almeno in determinati parametri scelti dai ricercatori, come ad esempio la classificazione delle immagini e il ragionamento visivo, o la comprensione di diverse lingue (tra cui l’inglese).

Se da un lato si conferma la possibilità che l’intelligenza artificiale, senza adeguati interventi di accompagnamento, possa impattare negativamente il mondo del lavoro, portando ad una perdita di posti lavoro nel tempo, è anche vero che questa tecnologia sta migliorando qualitativamente il rendimento dei lavoratori.

Secondo l’indagine contenuta nel Report, il 55% degli intervistati percepisce negativamente l’invadenza delle soluzioni di AI nella vita di tutti giorni. Il 52% degli americani si sente preoccupato riguardo agli utilizzi che se ne fanno, in aumento rispetto al 38% del 2022.

Durante lo scorso anno, gli investimenti mondiali nell’AI generativa sono cresciuti a 25 miliardi di dollari, nove volte l’investimento complessivo raggiunto nel 2022 (30 volte quello del 2019).