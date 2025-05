Panetta (Banca d’Italia), le sfide dell’AI e dell’energia

Oggi in primo piano l’intervento del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta.

Nelle sue “Considerazioni”, massima attenzione ai concetti di dipendenza e competitività in rapporto alle tecnologie avanzate, come AI e cloud, e il settore energetico, due vulnerabilità che l’Unione europea e l’Italia devono affrontare.

Dall’altra parte dell’Oceano, negli USA, il New York Times ha annunciato una partnership con Amazon per consentire al colosso tech di utilizzare i propri contenuti per addestrare l’AI.

Mobile econony. La spesa globale in acquisti in-app su iOS e Google Play ha toccato quota 40 miliardi di dollari.

