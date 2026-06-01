Panetta: “Cinque aziende USA detengono tre quarti della capacità di calcolo globale”

L’intelligenza artificiale (AI), nelle “Considerazioni finali” del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, non è trattata come una semplice frontiera tecnologica, ma come un banco di prova per la capacità del Paese di trasformare innovazione in crescita diffusa. Il punto, nella lettura del Governatore, non è solo se l’Italia “usi” l’AI, ma se riesca a integrarla davvero nel proprio sistema produttivo, nella Pubblica Amministrazione (PA), nelle filiere e nei processi di investimento. In altre parole: non una tecnologia da osservare, ma “una leva di politica industriale”.

È un passaggio importante perché sposta il discorso fuori dalla retorica abituale. Panetta non si limita a celebrare il potenziale dell’intelligenza artificiale sulla produttività, ma insiste sulle condizioni materiali che ne determinano l’impatto: dimensione delle imprese, capitale umano, trasferimento tecnologico, accesso alle infrastrutture di calcolo, capacità di trasformare la ricerca in applicazioni. La questione non è quindi “AI sì o AI no”, ma quali imprese, quali lavoratori e quali territori saranno in grado di assorbirla e farne un vantaggio competitivo.

“La diffusione procede più rapidamente che nelle precedenti rivoluzioni tecnologiche; gli investimenti crescono in modo esponenziale. Non siamo più in una fase sperimentale”, ha dichiarato Panetta, sottolineando con chiarezza: “Cinque grandi aziende statunitensi detengono circa tre quarti della capacità di calcolo mondiale; negli Stati Uniti viene sviluppata anche la maggior parte dei modelli generalisti. La Cina sta rapidamente riducendo il divario, mentre l’Europa rimane in ritardo”.

Il rischio di un’adozione duale

Nel documento emerge con chiarezza un rischio che spesso resta sullo sfondo del dibattito pubblico: l’adozione duale. Da una parte poche grandi imprese, più capitalizzate e più organizzate, in grado di integrare rapidamente l’AI nei processi aziendali; dall’altra un tessuto produttivo molto frammentato, composto in larga parte da piccole e medie imprese, che rischia di fermarsi a un uso superficiale o sporadico della nuova tecnologia.

Lo stesso vale per il lavoro. Panetta riconosce che l’AI può aumentare la produttività e liberare risorse verso attività a maggior valore aggiunto. Ma avverte anche che i benefici possono concentrarsi sui lavoratori più qualificati, ampliando le disuguaglianze se non vengono accompagnati da formazione e riqualificazione. Il punto non è quindi solo l’automazione di alcune mansioni, ma la distribuzione dei guadagni prodotti dalla tecnologia.

“I benefici dell’AI potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze”, ha precisato il Governatore della Banca d’Italia.

Questo è uno dei passaggi più interessanti del documento perché introduce una lettura meno lineare dell’innovazione. L’AI non produce automaticamente crescita inclusiva: può farlo solo se viene diffusa lungo l’intero sistema economico. Altrimenti rischia di diventare un moltiplicatore di asimmetrie già esistenti, rafforzando i soggetti più forti e lasciando indietro chi ha meno scala, meno competenze e meno capacità organizzativa.

FABIO PANETTA GOVERNATORE BI

La domanda pubblica come leva

Un altro elemento distintivo del discorso di Panetta è l’idea che lo Stato non debba limitarsi a regolare l’AI, ma debba anche contribuire a crearne il mercato. È un passaggio decisivo, perché rovescia la consueta impostazione secondo cui la politica pubblica interviene soprattutto per definire limiti, tutele e regole. Qui, invece, la leva pubblica serve anche a orientare domanda e adozione, soprattutto nelle fasi iniziali.

“I benefici aumentano quando l’adozione si diffonde lungo le filiere. Le singole imprese, tuttavia, decidono sulla base dei propri rendimenti attesi – ha dichiarato Panetta – senza considerare pienamente i vantaggi per il sistema produttivo nel suo complesso. La frammentazione della domanda scoraggia, a sua volta, la nascita di fornitori specializzati. Per superare questi ostacoli, l’intervento pubblico può essere decisivo, soprattutto nelle fasi iniziali”.

Panetta richiama in particolare il ruolo della Pubblica Amministrazione come committente di innovazione e come primo canale di diffusione di soluzioni avanzate in settori come sanità, energia, sicurezza e mobilità. L’idea è semplice ma potente: se il settore pubblico non chiede innovazione, molti progetti restano confinati nei laboratori o nelle grandi aziende; se invece la domanda pubblica si orienta verso applicazioni avanzate, può ridurre il rischio per i pionieri e accelerare l’ecosistema.

È una visione coerente con un’impostazione da politica industriale moderna. Non si tratta di sovvenzionare genericamente l’innovazione, ma di creare condizioni perché l’innovazione trovi mercati, utenti e casi d’uso reali. In questo schema, il ruolo pubblico non sostituisce l’impresa privata: la indirizza, la abilita e ne moltiplica la portata.

“Un’adozione ampia può aumentare significativamente la produttività; in Italia potrebbe portare a +0,2 punti annui nello scenario di adozione lenta e a oltre +1 punto nello scenario di diffusione rapida e pervasiva”, ha affermato Panetta nel suo discorso.

FABIO PANETTA GOVERNATORE BI

Oltre il tema delle regole

Il passaggio più utile per un pezzo di taglio nazionale è forse proprio questo: Panetta non riduce la questione AI alla regolazione europea. Le regole servono, ma non bastano. La vera sfida, nel suo ragionamento, è costruire un contesto in cui le imprese possano adottare l’AI con continuità, sicurezza giuridica e ritorni economici percepibili.

Qui entra in gioco anche l’Europa. Il governatore riconosce nel documento che l’Unione ha già definito un quadro normativo, una strategia e programmi di investimento, ma avverte che la lentezza nell’attuazione rischia di ampliare il divario con le altre grandi economie. Il problema, quindi, non è solo il disegno delle regole, ma la loro capacità di tradursi in infrastrutture, competenze e investimenti concreti.

Per l’Italia, il messaggio è ancora più diretto. Panetta descrive un sistema produttivo che ha punti di forza importanti, ma anche una struttura frammentata, poco incline agli investimenti in beni intangibili e ancora troppo cauta nell’adozione di nuove tecnologie. In questo contesto, l’AI può diventare un moltiplicatore di produttività solo se viene accompagnata da una strategia di sistema, non da iniziative isolate.

La posta in gioco: subire l’AI o governarla come fattore di modernizzazione e crscita

Il cuore del messaggio è che l’AI non è solo una questione di efficienza tecnologica, ma di modello di sviluppo. Se l’adozione resta concentrata, l’effetto sarà selettivo; se invece la tecnologia viene diffusa e accompagnata, può diventare uno dei pochi strumenti in grado di contrastare il declino della produttività e il peso della demografia.

Per questo il passaggio di Panetta è più politico che tecnico. Chiede al Paese di scegliere se vuole subire l’AI come una nuova asimmetria o governarla come una leva di modernizzazione. Ed è proprio qui che il documento si distingue da molte letture correnti: non parla di tecnologia in astratto, ma di capacità nazionale di assorbimento, adattamento e investimento.

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