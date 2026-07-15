L’economia mondiale tra due forze contrapposte. Panetta (Banca d’Italia): “L’AI cambia gli equilibri dell’economia globale”, ma occhio ai rischi

L’intelligenza artificiale (AI) sta ridisegnando gli equilibri dell’economia mondiale. Lo sappiamo da tempo, ma la corsa agli investimenti, le valutazioni record dei titoli tecnologici e la concentrazione della crescita in pochi segmenti del mercato impongono prudenza. È questo uno dei messaggi centrali del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenuto all’Assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), che ha collocato l’AI al centro dell’analisi sulle prospettive economiche internazionali.

Secondo Panetta, l’economia globale è oggi sospesa tra due forze di segno opposto. Da una parte lo shock geopolitico provocato dal conflitto in Medio Oriente, che alimenta rincari dell’energia, incertezza e rischi di nuove interruzioni nelle catene di approvvigionamento; dall’altra la rapida diffusione dell’intelligenza artificiale, che sta sostenendo investimenti, commercio di beni e servizi ad alta tecnologia, mercati azionari e, indirettamente, consumi.

È soprattutto quest’ultimo fenomeno a distinguere l’attuale fase economica. La domanda di servizi basati sull’intelligenza artificiale continua infatti a crescere a ritmi sostenuti, inducendo i grandi operatori tecnologici ad accelerare gli investimenti nelle infrastrutture digitali e nella capacità di calcolo.

Questa dinamica ha però già prodotto effetti molto visibili lungo la filiera tecnologica. La forte domanda di semiconduttori avanzati, indispensabili per alimentare i grandi centri di elaborazione dati, ha determinato strozzature produttive, aumenti dei prezzi e margini eccezionalmente elevati per le imprese del settore. Di conseguenza, le quotazioni di molte società tecnologiche hanno registrato rialzi significativi, contribuendo a sostenere gli indici azionari internazionali.

Europa, Stati Uniti e Cina: impatti differenti

Gli effetti, osserva il Governatore, sono tuttavia profondamente differenziati tra le principali aree economiche.

Gli Stati Uniti risultano oggi i principali beneficiari della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. La limitata esposizione agli shock energetici e la leadership nello sviluppo delle nuove tecnologie consentono all’economia americana di trasformare più rapidamente l’innovazione in crescita economica e valore finanziario.

Anche diverse economie asiatiche stanno traendo vantaggio dalla forte specializzazione nella produzione di semiconduttori, comparto che rappresenta una quota rilevante dei rispettivi mercati azionari.

Più complessa appare invece la posizione dell’Europa. L’area dell’euro continua infatti a risentire dell’aumento dei costi energetici, che si inserisce in un quadro già caratterizzato da una crescita modesta. Sebbene la diversificazione delle fonti di approvvigionamento abbia ridotto la vulnerabilità rispetto agli anni passati, l’economia europea resta fortemente dipendente dalle importazioni di combustibili fossili.

L’AI sostiene la crescita ma crea nuovi squilibri

A questo elemento si aggiunge un secondo fattore strutturale: il contributo dell’intelligenza artificiale agli investimenti appare ancora significativamente inferiore rispetto a quello osservato negli Stati Uniti. Anche i mercati finanziari europei riflettono questa diversa composizione industriale. Mentre Wall Street e alcune Borse asiatiche hanno beneficiato del boom delle società tecnologiche e dei produttori di chip, in Europa la crescita dei listini è stata trainata soprattutto dai comparti finanziario ed energetico.

Per Panetta, tuttavia, sarebbe un errore leggere questa fase esclusivamente attraverso l’entusiasmo dei mercati. L’intelligenza artificiale è destinata ad avere effetti rilevanti sulla produttività e sulla crescita economica, ma l’entità dei benefici resta ancora incerta, sia nei tempi sia nella loro distribuzione tra imprese, lavoratori e Paesi.

Il Governatore richiama quindi l’attenzione sui rischi finanziari che potrebbero accompagnare questa fase di espansione.

Le valutazioni di alcune imprese produttrici di semiconduttori, osserva Panetta, sembrano incorporare l’ipotesi che gli attuali margini straordinari possano protrarsi a lungo. Ma l’aumento della capacità produttiva, l’ingresso di nuovi concorrenti o l’affermazione di soluzioni tecnologiche alternative potrebbero determinare una revisione delle aspettative di redditività.

Un rischio analogo riguarda le grandi società statunitensi che forniscono servizi di intelligenza artificiale. La crescente concorrenza e la diffusione di modelli meno costosi potrebbero ridimensionare le aspettative di profitto che oggi sostengono le loro elevate capitalizzazioni di mercato.

A rendere il quadro ancora più delicato contribuisce la dimensione degli investimenti necessari per alimentare lo sviluppo dell’AI. La costruzione di nuove infrastrutture informatiche e l’espansione della capacità di calcolo richiedono ingenti risorse finanziarie. Molte imprese hanno aumentato il ricorso al mercato obbligazionario, altre hanno raccolto capitale attraverso nuove emissioni azionarie. Se da un lato queste operazioni consentono di finanziare l’innovazione, dall’altro aumentano l’esposizione delle imprese a condizioni finanziarie più restrittive e a eventuali revisioni al ribasso dei ricavi futuri.

I benefici dell’AI sono promettenti ma ancora incerti. Serve più capitale di rischio

Da qui il richiamo del Governatore alla prudenza. La resilienza mostrata finora dai mercati rappresenta un segnale positivo, ma non deve essere interpretata come assenza di rischi. Valutazioni elevate, rialzi concentrati in pochi segmenti del settore tecnologico e persistente instabilità geopolitica continuano infatti a esporre i mercati finanziari alla possibilità di correzioni anche improvvise.

L’analisi di Panetta va però oltre la congiuntura e individua nell’intelligenza artificiale anche un fattore destinato a modificare profondamente i meccanismi di finanziamento dell’economia.

La crescente importanza degli investimenti immateriali (software, brevetti, algoritmi, proprietà intellettuale) rende infatti meno efficace il tradizionale credito bancario, che fatica a finanziare attività caratterizzate da elevata incertezza e da garanzie difficilmente valutabili. In questo contesto acquistano un ruolo crescente il capitale di rischio, il venture capital e il private equity, strumenti più adatti a sostenere l’innovazione tecnologica.

È una trasformazione che riguarda direttamente anche l’Europa. Se il continente vuole ridurre il divario con Stati Uniti e Asia nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, dovrà affiancare al tradizionale ruolo delle banche mercati dei capitali più profondi e una maggiore disponibilità di capitale di rischio, così da sostenere gli investimenti nelle tecnologie più avanzate.

Nel ragionamento del Governatore emerge infine una lettura equilibrata dell’attuale rivoluzione tecnologica. L’intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e produttività, ma non elimina i tradizionali fattori di rischio dell’economia. Al contrario, apre una nuova fase nella quale innovazione tecnologica, stabilità finanziaria e capacità di investimento dovranno procedere insieme.

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