Consultare i referti comodamente da casa, prenotare le visite online, ritirare le medicine in farmacia senza stampare la ricetta, scegliere il medico o il pediatra attraverso una mappa interattiva, modificare la fascia di reddito, visualizzare il saldo dei buoni celiachia. Questi e altri sono i servizi che il Fascicolo Sanitario Elettronico dell’Emilia-Romagna offre al cittadino, il quale, spesso, non ne conosce a fondo le potenzialità.

Per questo motivo, anche quest’anno Lepida prosegue con la stretta collaborazione nella divulgazione informativa dei Seminari di Cultura digitale “Il Fascicolo Sanitario Elettronico: di che si tratta, chi coinvolge, quali vantaggi offre”, promossi da Regione Emilia-Romagna attraverso “Pane e Internet”, il progetto che si occupa della diffusione della cultura digitale.

Durante i numerosi incontri guidati dai facilitatori digitali di Lepida, distribuiti sul territorio di tutta la Regione e frequentemente ospitati dai Punti Pane e Internet, il cittadino viene condotto per mano, attraverso esempi pratici, a conoscere l’importanza del Fascicolo e la facilità del suo utilizzo.

Si parla inoltre di altre tecnologie innovative: vengono mostrati i sistemi di autenticazione FedERa e SPID, l’utilizzo del sistema di pagamento Sanità Online e gli altri servizi per la Sanità progettati da Regione Emilia-Romagna e realizzati da Lepida.

Le attività sono state particolarmente apprezzate sia dall’utenza anziana, che ha la possibilità di alfabetizzarsi sui servizi essenziali, sia dalle famiglie interessate, per esempio, alla possibilità di produrre online e stampare il certificato vaccinale necessario per l’iscrizione a scuola. Dall’inizio dell’anno fino alla sospensione per il periodo estivo hanno avuto luogo una quindicina di seminari che hanno visto la partecipazione di oltre 200 cittadini; con l’inizio della stagione autunnale riprenderà la programmazione degli incontri nelle città e nelle province di tutto il territorio regionale.