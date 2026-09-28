Palantir fuori dalla PA europea, l’appello di 120 sindacati

Si richiede a Bruxelles e agli Stati membri del'Unione di interrompere i contratti pubblici con la società americana: sotto accusa gestione dei dati sensibili, sorveglianza, diritti civili, fiscalità e crescente influenza delle Big Tech.

“Fuori Palantir dai governi europei”: l’appello contro la dipendenza tecnologica dagli Usa

“Palantir non è semplicemente un’altra azienda tecnologica che vende software ai governi. I suoi sistemi stanno entrando sempre più a fondo negli ingranaggi dello Stato, creando forti dipendenze tecnologiche e affidando a un’impresa privata un ruolo estremamente rilevante nel modo in cui le istituzioni elaborano informazioni sensibili e prendono decisioni”.

Così Olivier Hoedeman, responsabile delle attività di ricerca e delle campagne del Corporate Europe Observatory (CEO), ha commentato l’appello firmato da 120 sindacati e organizzazioni dei lavoratori del settore pubblico di 30 Paesi europei rivolto ai governi e alla Commissione europea “affinché revochino tutti i contratti pubblici attualmente in essere con Palantir”.

La società tecnologica americana, che vede tra i suoi fondatori il signor Peter Thiel, secondo i firmatari sarebbe “impossibile da considerare affidabile”, alla luce dei “rischi per la democrazia, i diritti civili e le risorse pubbliche”.

La dichiarazione congiunta sostiene che per la natura delle sue attività, Palantir andrebbe “esclusa dal coinvolgimento nelle operazioni e nel funzionamento dei governi democratici”. Una posizione che mette insieme questioni diverse: tutela dei diritti fondamentali, sorveglianza, autonomia tecnologica, tassazione e controllo democratico delle infrastrutture digitali.

Il nodo dei dati e della sorveglianza

Il primo fronte riguarda l’impiego delle tecnologie Palantir da parte di apparati pubblici che gestiscono grandi quantità di informazioni sensibili. Tra gli esempi richiamati dalle organizzazioni figura l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense, che ha utilizzato strumenti di data mining della società nell’ambito delle proprie attività sull’immigrazione. Viene inoltre citato il supporto tecnologico fornito alle controverse pratiche di “polizia predittiva” (predictive policing) a Los Angeles e New Orleans.

Sul versante militare, i promotori richiamano la collaborazione con Israele, rafforzata nel 2024. Palantir e il ministero della Difesa israeliano avevano annunciato nel gennaio di quell’anno una partnership strategica per fornire tecnologie destinate a supportare operazioni legate alla guerra.

Per i firmatari, il problema non riguarda quindi semplicemente chi fornisce un determinato software. La questione è quanto potere possa acquisire un’impresa privata quando le sue piattaforme diventano parte dei sistemi attraverso cui lo Stato aggrega informazioni, individua correlazioni e supporta decisioni in ambiti particolarmente delicati.

“Le è stato consentito di integrare tecnologie controverse nei nostri servizi pubblici, ottenendo così accesso a dati sensibili e creando nuove e preoccupanti dipendenze tecnologiche. Il Regno Unito deve collaborare con altri Paesi per porre fine alla dipendenza da aziende coinvolte in violazioni dei diritti umani e smettere di affidare la sfera pubblica a una pericolosa classe di oligarchi delle Big Tech”, ha dichiarato Tim Bierley, campaign manager at Global Justice Now.

Il rischio della dipendenza tecnologica

Il secondo punto riguarda la crescente dipendenza delle amministrazioni pubbliche da tecnologie proprietarie difficili da sostituire una volta integrate nei processi dello Stato.

È il problema del cosiddetto vendor lock-in: cambiare fornitore può diventare progressivamente più complesso e costoso man mano che software, dati e procedure vengono costruiti intorno a una determinata piattaforma.

È qui che il caso Palantir assume una dimensione più ampia, perché affidare a un’impresa tecnologie utilizzate nella sanità, nella sicurezza, nell’intelligence o nella difesa non equivale all’acquisto di un normale servizio informatico: significa scegliere una parte dell’infrastruttura attraverso cui vengono organizzati dati e processi decisionali pubblici.

Secondo le organizzazioni, la crescente dipendenza europea da Palantir rappresenterebbe quindi “un rischio per la sovranità nazionale e popolare, esponendo servizi pubblici e infrastrutture strategiche a rilevanti rischi finanziari e politici”.

La questione del denaro pubblico

C’è poi il fronte economico. I firmatari definiscono Palantir “un peso sulle risorse pubbliche” e contestano la distanza tra il valore dei contratti ottenuti dalle amministrazioni e il contributo fiscale della società.

L’appello accusa l’azienda di sfruttare strumenti di pianificazione fiscale per versare aliquote particolarmente basse pur beneficiando di contratti finanziati dai contribuenti: nel 2025, solo il 4% degli utili ‘ante imposte’ (il profitto realizzato prima del pagamento delle imposte sul reddito) di Palantir è stato contabilizzato al di fuori degli Stati Uniti, nonostante i mercati esteri abbiano generato il 26% dei ricavi della società.

Secondo un rapporto del Centre for International Corporate Tax Accountability and Research (CICTAR), le filiali europee di Palantir opererebbero prevalentemente come fornitori di servizi della società madre USA: ricevono una remunerazione limitata, tipicamente calcolata sui costi più un piccolo margine (cost-plus), mentre ricavi e valore economico associati ai software, alla proprietà intellettuale e ai contratti vengono contabilizzati soprattutto negli Stati Uniti.

Il tema diventa quindi quello dei criteri con cui le amministrazioni selezionano i propri fornitori tecnologici e della possibilità di considerare anche il comportamento fiscale delle imprese nell’assegnazione degli appalti.

Ma la critica è ancora più ampia. Le organizzazioni mettono in guardia dalla crescente dipendenza da quella che definiscono una “classe di miliardari della tecnologia”, capace di estendere la propria influenza su infrastrutture e funzioni essenziali della vita pubblica.

L’appello all’Unione europea

La richiesta diretta delle organizzazioni sindacali è interrompere i contratti esistenti con Palantir ed escludere permanentemente l’azienda dai futuri appalti pubblici. L’appello chiede però anche di sviluppare soluzioni alternative europee per la gestione dei dati, accompagnate da meccanismi trasparenti di tutela contro la sorveglianza di massa.

Come esempi di valide alternative per costruire uno stack interoperabile europeo, magari sotto controllo pubblico, sono citate la britannica Quantexa, le irlandesi Siren e Octostar e la francese Thales.

I firmatari sollecitano inoltre maggiori investimenti nelle istituzioni pubbliche, collaborazioni internazionali per sviluppare tecnologie alternative e il disinvestimento da Palantir da parte delle istituzioni finanziarie pubbliche europee.

Il caso diventa così un banco di prova della sovranità digitale europea. La domanda sollevata dall’appello va infatti oltre una singola azienda: fino a che punto funzioni strategiche dello Stato possono dipendere da piattaforme proprietarie sviluppate e controllate da società tecnologiche straniere? Una questione destinata a diventare ancora più rilevante con la diffusione dell’intelligenza artificiale nei servizi pubblici.

Quando il software non si limita più a conservare informazioni, ma contribuisce ad analizzarle e a supportare decisioni, la scelta del fornitore diventa anche una scelta su chi controlla una parte crescente dell’infrastruttura digitale dello Stato.

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