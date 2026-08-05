L’operazione si chiude dopo il via libera dell’Antitrust. IPZS acquisisce il 51% e il controllo esclusivo della società, mentre Poste Italiane rileva il restante 49%. Il valore massimo dell’operazione è di circa 500 milioni di euro.

PagoPA passa ufficialmente sotto il controllo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Poste Italiane. Le due società hanno perfezionato l’acquisizione del capitale sociale, rispettivamente con una quota del 51% e del 49%. Con il completamento dell’operazione, IPZS diventa socio di maggioranza ed eserciterà il controllo esclusivo su PagoPA.

Il via libera dell’Antitrust

Il perfezionamento arriva dopo l’autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il 28 luglio l’Antitrust ha infatti deciso di non avviare un’istruttoria sull’operazione, dopo la notifica prevista dalla disciplina sul controllo delle concentrazioni tra imprese.

Con il verificarsi di tutte le condizioni sospensive, il passaggio delle partecipazioni è stato quindi completato.

Operazione fino a 500 milioni di euro

Il corrispettivo complessivo per l’acquisto delle quote di PagoPA potrà raggiungere un massimo di circa 500 milioni di euro. La cifra comprende una componente fissa e alcune componenti differite e variabili, legate alle condizioni previste dall’accordo. L’acquisizione dà seguito a quanto annunciato il 19 dicembre 2025, quando IPZS e Poste Italiane avevano accettato l’offerta ricevuta dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le due società avevano esercitato l’opzione di acquisto prevista dal decreto legislativo n. 19 del 2024, successivamente convertito nella legge n. 56 del 29 aprile 2024.

Si chiude così il passaggio di PagoPA dal controllo diretto del ministero dell’Economia a una struttura societaria partecipata da due dei principali operatori pubblici nazionali.

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