Pagamenti digitali in Italia continuano a crescere in Italia, i dati di Bankitalia

(Adnkronos) – Continuano a crescere in Italia i pagamenti alternativi al contante. Secondo i dati di Bankitalia, le transazioni digitali e senza contante segnano un incremento del 13%. L’88% dei pagamenti al POS è avvenuto avvicinando la carta, senza inserirla nel lettore. Il 24% dei pagamenti nei negozi fisici è stato avviato tramite dispositivi mobili. Le carte restano il principale strumento digitale e coprono circa tre quarti delle transazioni non in contanti.

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