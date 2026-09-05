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Pagamenti digitali in Italia continuano a crescere in Italia, i dati di Bankitalia

Pagamenti digitali in Italia continuano a crescere in Italia, i dati di Bankitalia

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Pagamenti digitali in Italia continuano a crescere in Italia, i dati di Bankitalia Adnkronos

(Adnkronos) – Continuano a crescere in Italia i pagamenti alternativi al contante. Secondo i dati di Bankitalia, le transazioni digitali e senza contante segnano un incremento del 13%. L’88% dei pagamenti al POS è avvenuto avvicinando la carta, senza inserirla nel lettore. Il 24% dei pagamenti nei negozi fisici è stato avviato tramite dispositivi mobili. Le carte restano il principale strumento digitale e coprono circa tre quarti delle transazioni non in contanti. 

multimedia/news-to-go

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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