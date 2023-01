Gli esperti del mercato dei servizi di pagamento online hanno elencato le principali tendenza che domineranno il settore per l’anno in corso, dai pagamenti B2B alle fusioni e acquisizioni tra aziende, dai sistemi di pagamento in tempo reale ai portafogli digitali, passando per le frodi informatiche e il tema della sostenibilità ambientale.

Il settore dei pagamenti digitali ha dovuto affrontare sfide difficili negli ultimi due anni, a partire dalla pandemia da Covid-19 per arrivare all’attuale fase di forte incertezza economica. Un panorama di alti e bassi, durante gli ultimi 12 mesi, che potrebbe però riservare delle sorprese in questo 2023 appena iniziato e nel suo prosieguo, come i pagamenti Business-to-Business (B2B) e quelli istantanei, il mercato delle fusioni e delle acquisizioni, i portafogli digitali, la sostenibilità e le immancabili frodi digitali.

Ismail Umar, in un articolo per tearsheet.co, ha intervistato diversi attori chiave del mercato dei pagamenti per individuare le 10 tendenze più forti del settore, stimandone l’andamento nell’anno nuovo.

B2B 3.0

In arrivo per il nuovo anno la versione 3.0 dei pagamenti B2B. “La nuova frontiera del commercio è digitale, anche per il B2B, ma dovrà anche essere sicura, veloce e flessibile”, ha spiegato Darren Parslow, responsabile globale di Visa Business Solutions.

“Vedremo un aumento dei pagamenti mobili B2B, man mano che si affermerà la tendenza da parte delle aziende di pagare ed essere pagate tramite telefono, e la digitalizzazione dei pagamenti, che favorirà gli acquisti ecommerce B2B.

Oggi sempre più aziende forniscono pagamenti online e si prevede che l’80% delle transazioni B2B sarà digitale entro il 2025. La digitalizzazione dei processi aziendali continuerà ad accelerare le transazioni B2B e le offerte di pagamento integrate, oltre ai tradizionali assegni cartacei e alle fatture”, ha aggiunto Parslow.

Diversificare i sistemi di pagamento per venire incontro alle esigenze dei consumatori

“I consumatori vogliono poter scegliere tra diversi sistemi di pagamento a seconda dei servizi che preferiscono e le aziende ci vedono la possibilità di valorizzare questa tendenza trasformandola in un’esperienza utente soddisfacente”, ha commentato Casey Klyszeiko, SVP, Head of Global Ecommerce e Carat presso Fiserv.

Dai portafogli digitali a PayPal, dal pay-by-bank ai pagamenti istantanei o al “buy now, pay later” o Bnpl, sono diverse le modalità di pagamento offerte oggi al pubblico dei consumatori globali.

“Pensa al lavoratore della gig economy che vuole essere pagato giornalmente, alla madre di quattro figli che ha bisogno di usare la sua carta EBT per ordinare online generi alimentari o all’assicurato che ha bisogno rapidamente di risorse economiche per riparare uno scantinato allagato per colpa di eventi meteo estremi. Ogni consumatore ha una preferenza di pagamento unica, che è guidata dalle urgenze/emergenze della vita reale. I marchi investiranno sempre più nella scelta diversificata dei pagamenti nel 2023 per creare esperienze che stimolino la fidelizzazione”, ha aggiunto Klyszeiko.

I pagamenti in tempo reale

La crescita della gig economy globale guiderà i principali casi d’uso per i pagamenti in tempo reale (Real-Time Payments, o RTP), secondo Charles Rosenblatt, Presidente di PayQuicker: “S&P Intelligence riferisce che il successo degli RTP dipende dal fatto che FI e fintech possano sfruttare applicazioni pratiche. Il libro paga istantaneo per i lavoratori delle società di gig economy è uno di questi esempi. Durante il secondo trimestre del 2022, questo strumento ha rappresentato il 15% del volume totale sulla rete RTP di The Clearing House”.

Le frodi online

I criminali di internet e le loro frodi sono sempre al passo dell’innovazione tecnologica e dei tempi che cambiano. Con la pandemia da Covid-19 molti di noi hanno sperimentato per la prima volta o per un periodo di tempo più lungo del solito il lavoro da remoto. I cyber criminali hanno subito adattato le loro strategie e le soluzioni criminali più avanzate alla nuova situazione.

Il ritorno ad una vita normale rappresenta ulteriormente una nuova occasione per frodare i consumatori, non solo utenti di rete, ma anche le stesse imprese, che sempre più acquistano online ed effettuano transazioni su rete.

Tutto questo, secondo Paul Fabara, Chief Risk Officer di Visa, farà sì che nel 2023 l’attenzione alla sicurezza informatica e all’affidabilità dei sistemi saranno due tendenze centrali: “Le innovazioni nel campo dei servizi di autenticazione di nuova generazione e nella protezione degli utenti, come EMV 3D Secure (EMV 3DS), stanno contribuendo a rendere più sicure nel mondo le soluzioni di ecommerce in tempo reale. I metodi di pagamento digitali, come le carte virtuali, continueranno a rendere più facile e sicuro fare qualsiasi cosa, dall’acquisto dei biglietti aerei al pagamento del conto della cena. Le aziende diventeranno inoltre più consapevoli dell’importanza di investire maggiormente in strumenti di sicurezza per prevenire le frodi e nelle polizze assicurative che potrebbero aiutare a mitigare l’impatto di una violazione di dati sensibili“.

Aumentano le attività di fusione e acquisizione

Il momento storico offre sempre maggiori opportunità per le banche di acquisire il controllo di società di pagamenti e questo potrebbe far emergere durante l’anno nuovi servizi sul mercato. Secondo Charles Rosenblatt, Presidente di PayQuicker: “E’ molto probabile che si consoliderà il sistema dei pagamenti e che aumenteranno il numero di partner/fornitori che potranno offrire nuove soluzioni a nuove sfide”.

Ogni smartphone è destinato a diventare un terminal POS

“Le aziende modificheranno le attuali strategie di pagamento per adottare soluzioni SoftPOS, il Software Point of Sale, per casi d’uso specifici, spingendo così le società POS legacy a sviluppare SoftPOS internamente”, ha affermato Ralph Dangelmaier, amministratore delegato di BlueSnap.

“SoftPOS consente a smartphone e tablet abilitati ai servizi di NFC di funzionare come terminali di pagamento, senza hardware aggiuntivo. Attualmente – ha aggiunto il manager – circa 3 miliardi di smartphone dispongono di soluzioni NFC a livello globale, dando a circa il 20% della popolazione mondiale l’accesso a questa tecnologia di pagamento”.

I consumatori vogliono pagamenti più sostenibili

Cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale dominano la scena e i consumatori si aspettano soluzioni tecnologiche adeguate a queste sfide collettive ed epocali anche nei modelli di consumo e nel settore dei pagamenti.

“Secondo un recente studio di Skift e McKinsey, il 40% dei viaggiatori a livello globale è disposto a pagare almeno il 2% in più per i biglietti aerei a emissioni zero. Finora, gli stessi dati mostrano che solo il 14% dei viaggiatori lo ha effettivamente fatto. Nel 2023, prevediamo di vedere un maggior numero di consumatori ben disposti a opzioni green, come il pacchetto Visa Eco Benefits”, secondo Jeni Mundy, Global Head of Merchant Sales & Acquiring presso Visa.

I portafogli digitali

“Il portafoglio digitale sta rapidamente diventando il modello preferito dalle giovani generazioni di interagire con i diversi sistemi di pagamento e le aziende che lì offrono. Di fronte alla carenza generale di monete cash e alla necessità sempre forte di semplificare e digitalizzare ogni processo e servizio, vedremo le aziende preferire di gran lunga il portafoglio digitale ai contanti e alla gestione delle carte fisiche”, ha dichiarato Jeff Kump, Presidente, CSG Forte.

Stesso discorso a livello di metaverso, dove il contante o le carte fisiche saranno inutili, motivo per cui i clienti non avranno altra scelta che passare al portafoglio digitale.

Le aziende sposteranno i dati del payment direttamente nel cloud

Le soluzioni cloud garantiscono alle imprese del settore payment nuovo valore ai dati e maggiore livello di sicurezza, senza contare l’efficienza e la capacità di analisi. Questa migrazione, che è in corso e si sta intensificando, guiderà le decisioni future di molte delle aziende sul mercato.

“Sfruttando i dati in tempo reale in tutte le funzioni aziendali, le aziende miglioreranno le esperienze dei consumatori integrando i dati nel processo di pagamento, rafforzando i programmi fedeltà, migliorando i servizi finanziari integrati e rafforzando la difesa dai tentativi di frode”, ha aggiunto Casey Klyszeiko, SVP, Head of Global Ecommerce e Carat presso Fiserv.

Sistemi di pagamento e automobili

Presto in gran parte dei Paesi ad economia avanzata si potranno vedere sempre più veicoli elettrici in circolazione sulle strade, fino a rappresentare il modello di mobilità prevalente soprattutto in città.

“La trasformazione digitale sta investendo l’industria automotive globale e con essa saranno integrati nel veicolo anche servizi fintech durante il 2023, per offrire all’automobilista applicazioni di pagamenti digitali direttamente onboad”, ha spiegato Brian Dammeir, Presidente area Nord America si Adyen.

“Ogni grande marchio dovrà sviluppare questo tipo di esperienza all’interno del veicolo se vuole rimanere competitivo a livello internazionale – ha aggiunto Dammeir – offrendo all’automobilista nuove applicazioni sia a bordo del mezzo, sia sul sito, sia presso il concessionario”.