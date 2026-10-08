PA, le soluzioni Almaviva-F5 per migliorare la sicurezza e l’application delivery basate sull’AI

La collaborazione prevede l'utilizzo della Application Delivery and Security Platform (ADSP) per integrare la gestione del traffico con funzionalità avanzate di sicurezza per applicazioni e API, a favore di amministrazioni pubbliche e imprese.

Almaviva e F5 ampliano la loro collaborazione nel settore pubblico. L’obiettivo dichiarato nel comunicato congiunto è integrare strumenti per la gestione e la sicurezza delle applicazioni digitali con soluzioni di intelligenza artificiale sviluppate in Italia, in un momento in cui le amministrazioni dipendono sempre più da piattaforme, servizi online e interfacce software.

Al centro dell’intesa, si legge nella nota stampa, c’è la F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP), una piattaforma che combina la gestione del traffico digitale con funzioni di protezione per applicazioni e API. Queste ultime, le interfacce che permettono a software diversi di scambiarsi dati e servizi, sono diventate un elemento essenziale dell’interoperabilità tra sistemi pubblici e privati. La loro protezione incide quindi sulla sicurezza e sulla continuità dei servizi digitali.

“La nostra collaborazione con F5 rappresenta una tappa importante nel percorso con cui Almaviva affianca le amministrazioni pubbliche e altre organizzazioni nella trasformazione e nella protezione delle loro infrastrutture digitali. L’integrazione delle tecnologie F5 con le nostre competenze in materia di sicurezza informatica e le capacità di intelligenza artificiale sovrana di Velvet ci consente di sviluppare soluzioni che combinano innovazione, sicurezza, resilienza e sovranità dei dati”, ha commentato Antonio Amati, Deputy CEO di Almaviva.

“Nell’era post-Mythos, F5 e Almaviva sono in una posizione unica per aiutare le amministrazioni pubbliche e le imprese a implementare servizi digitali di nuova generazione, garantendo che siano sicuri, estremamente resilienti e pienamente attrezzati per affrontare le sfide di domani”, ha dichiarato Nasser El Abdouli, RVP EMEA Channel Sales di F5.

Almaviva contribuirà con le proprie competenze nella trasformazione digitale e nell’intelligenza artificiale, compreso Velvet, l’ecosistema di modelli linguistici di Almawave Labs. Secondo quanto comunicato dalle aziende, i modelli sono stati progettati e sviluppati in Italia, sono multilingue e pongono attenzione alla governance dei dati. La società indica inoltre l’efficienza energetica e la riduzione dei costi tra gli obiettivi della famiglia Velvet.

La collaborazione, è precisato nel documento, prevede in particolare l’integrazione di F5 Insight for ADSP con Velvet. Il sistema dovrebbe offrire una visione coordinata di applicazioni, servizi e risorse degli ambienti digitali, mettendo in relazione osservabilità (cioè la capacità di monitorare il funzionamento dei sistemi), sicurezza e strumenti di AI. L’intento è aiutare le organizzazioni a individuare problemi e rischi nelle infrastrutture e a gestire i dati in modo più controllato.

Per la Pubblica amministrazione, la sfida è far dialogare sistemi spesso sviluppati in tempi diversi e assicurare che i servizi restino disponibili e protetti. L’integrazione di strumenti di AI in questi ambienti aggiunge esigenze di controllo: occorre sapere quali dati vengono trattati, da quali modelli e con quali garanzie. La disponibilità di modelli sviluppati in Italia può rientrare nelle strategie di governo dei dati e di autonomia tecnologica, ma da sola non dimostra la conformità o la sicurezza di una soluzione: servono regole operative, verifiche e responsabilità definite.

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