PA italiane rimuovono Google Analytics

La nostra giornata.

Le PA italiane iniziano a rimuovere Google Analytics perché vìola il GDPR, dopo la moral suasion della comunità di MonitoraPa: in 2 settimane l’hanno già rimosso in 3.399 amministrazioni pubbliche.

Asstel, sindacati e le authority al Mise per discutere le istanze della industry Tlc. Sarmi (Asstel): ‘Sostenibilità economica della filiera sia priorità’. Sindacati insoddisfatti.

Rete mobile: nel 2021 crescono traffico dati globale (+31%) e CO2 emessa (+2%). Dov’è la transizione ecologica?

