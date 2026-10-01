Pa: investimenti e competenze per il futuro del Paese

(Adnkronos) – Bip ha riunito a Roma istituzioni e protagonisti del settore per discutere il futuro della Pubblica Amministrazione. Al centro del confronto la nuova fase successiva al Pnrr e il ruolo della programmazione europea. Tra i temi affrontati anche l’intelligenza artificiale e l’evoluzione delle competenze. L’obiettivo è individuare strumenti e prospettive per accompagnare la modernizzazione della Pa.

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economia

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