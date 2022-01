Tra pochi mesi, potremo effettuare online le procedure per effettuare il cambio di residenza: direttamente sul sito dell’Anagrafe unica digitale. L’ha promesso il Viminale, dopo aver annunciato il completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Mancava solo il comune di San Teodoro, in provincia di Messina, come segnalato da Key4biz il 5 gennaio scorso.

ANPR completa, i vantaggi

Da oggi gli italiani residenti nei 7.903 Comuni del Paese e quelli all’estero iscritti all’Aire possono verificare e chiedere l’eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili online, in modo facile e sicuro.

Dal 15 novembre 2021 sul portale dell’Anagrafe nazionale è possibile scaricare 14 tipologie diverse di certificati digitali, dalla nascita al matrimonio, in maniera autonoma e gratuita accedendo con la propria identità digitale: il Sistema pubblico di identità digitale, la Carta di identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi. Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia anagrafica per cui è possibile richiedere un certificato.

Cambio di residenza online

“Nei prossimi mesi saranno aggiunti ulteriori servizi per il cittadino, come le procedure online per effettuare il cambio di residenza”, ha promesso il ministero dell’Interno.

Sarà, finalmente, una modalità paperless e in real-time il cambio di residenza tra Comuni.

ANPR, i futuri servizi digitali senza più perdere tempo agli uffici pubblici

Inoltre, con le future implementazioni dell’ANRP, come la realizzazione di un sistema interoperabile tra ANPR, sistemi regionali, sistema tessera sanitaria e Agenzia delle Entrate consentirà in via telematica a una serie di facilitazioni per i neogenitori, come:

Registrazione del neonato

Trasmissione degli atti al Comune

Attribuzione del Codice Fiscale

Scelta del medico pediatra

Produzione spedizione della Tessera Sanitaria

Immaginate quanto tempo prezioso in più avranno i neogenitori da dedicare ai figli appena nati. Un altro vantaggio dell’Anagrafe digitale… futura.

ANPR, progetto del Viminale, affidato a Sogei con il coordinamento del Team digitale

L’Anpr è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

Anagrafe unica digitale, come si accede

I servizi sono accessibili dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

All’anagrafe unica si accede con: