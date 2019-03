PA Digitale: NoiPA, oltre 140.000 download dell’app in 20 giorni

In occasione della “Settimana dell’amministrazione aperta 2019” il Dipartimento per l’amministrazione Generale il personale e i servizi (DAG) del Mef rende noti i dati d’uso dei primi due servizi realizzati nell’ambito del progetto “Cloudify NoiPA”: l’app mobile NoiPA e “Ottieni SPID”.

Sono 144.818 gli utenti che hanno effettuato il download dell’app dalla data di rilascio negli store (20 febbraio) fino al 10 marzo 2019, così distribuiti:

Sistema operativo Android: 101.192 rilasci;

Sistema operativo Apple: 43.626 rilasci;

Le richieste di assistenza ricevute tramite l’app sono state 148.

Per quanto riguarda il servizio “Ottieni SPID“, dall’attivazione a gennaio 2019 al 10 marzo, il numero delle richieste registrate e chiuse con rilascio di SPID è pari a 8.209 ma ulteriori 4.910 richieste tramite NoiPA sono in lavorazione presso i vari provider.

NoiPA, la piattaforma informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, consente a oltre due milioni di dipendenti pubblici di visualizzare in PDF e scaricare il cedolino stipendiale direttamente sul proprio smartphone. La prima applicazione ufficiale di NoiPA nasce per semplificare e velocizzare la consultazione e l’uso di alcuni servizi digitali del sistema attraverso il proprio dispositivo mobile e accedere direttamente all’assistenza, garantendo la completa sicurezza delle informazioni trasmesse e la privacy di ogni utente.

Con “Ottieni SPID” grazie alla collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) la registrazione a SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), è più veloce e gratuito per gli utenti NoiPA l’ottenimento delle credenziali SPID, con cui accedere in maniera semplice e veloce a tutti i servizi online della PA con un’unica utenza.

La digitalizzazione dei servizi è fondamentale per incrementarne l’efficienza economica e la facilità d’uso, per questo la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del DAG monitorerà la diffusione di questi due servizi tra i dipendenti pubblici.