PA digitale, la Ue promuove l’Italia ma bocciati su AI e 5G standalone

Oggi in apertura i risultati del Report Ue sullo stato di attuazione degli obiettivi del decennio digitale al 2030.
Secondo l’Eurobarometro, sono in chiaroscuro i risultati per l’Italia. Migliora il grado di digitalizzazione del nostro paese, ma restano problemi per la copertura FTTH. Sul 5G standalone bocciatura netta: “L’Italia non ha nessuna stazione radio base a fronte di una media Ue del 20,9%”.
Passando ai social media, cresce in alcuni paesi del mondo l’esigenza di vietarli ai minori: per Meloni il divieto non basta (e passa la palla al Parlamento). La premier al temine del G7 chiama in causa le piattaforme “Si assumano le proprie responsabilità”. La discussione dei provvedimenti parlamentari la prossima settimana in Commissione Ambiente al Senato.
Infine al G7, agli USA la governance dell’AI? Così chiedono Altman (OpenAi), Amodei (Anthropic) e Hassabis (Google).
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