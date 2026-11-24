Meno code agli sportelli, meno carta, procedure più rapide e servizi pubblici accessibili anche da casa: la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione rappresenta una grande opportunità per semplificare la vita quotidiana dei cittadini.

L’Italia ha compiuto passi significativi in questa direzione, sviluppando strumenti e servizi che consentono di risparmiare tempo, ridurre gli spostamenti e rendere più semplice il rapporto con le amministrazioni pubbliche. La sfida è ora accompagnare questa trasformazione, affinché i suoi benefici siano accessibili a tutti.

È questo il messaggio al centro del convegno “Servizi pubblici digitali: opportunità o nuove barriere?”, promosso dal Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) a Roma.

L’iniziativa nasce dall’impegno del Gruppo Reti e Servizi del CNU che, coordinato dai Consiglieri Mariano Baldi e Mario Russo, fin dall’inizio della consiliatura ha dedicato particolare attenzione alla digitalizzazione dei servizi pubblici, alla qualità delle comunicazioni e alla tutela dei diritti degli utenti.

Il convegno rappresenta una tappa importante di questo percorso, che il CNU intende proseguire anche nei territori, favorendo il confronto tra istituzioni, amministrazioni pubbliche, servizio pubblico radiotelevisivo, esperti e rappresentanti della società civile, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità locali.

“Il nostro Paese ha compreso quanto la digitalizzazione possa migliorare la qualità della vita delle persone”, dichiara Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU). “Oggi possiamo effettuare pagamenti, prenotare servizi e svolgere molte pratiche senza lunghe code agli sportelli o inutili spostamenti. È un progresso importante, ma dobbiamo fare in modo che queste opportunità siano alla portata di tutti, compresi gli anziani, le persone con disabilità e chi ha meno familiarità con le tecnologie. È fondamentale accompagnare l’innovazione con una comunicazione istituzionale capace di raggiungere le persone, spiegare le opportunità offerte dai nuovi servizi e aiutare chi incontra difficoltà nel loro utilizzo. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile rafforzare il dialogo e la sinergia tra le istituzioni competenti, dal Governo al Parlamento europeo, da Agcom all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), dalla RAI, nella sua funzione di Servizio Pubblico, alle amministrazioni territoriali, tenendo conto anche della dimensione transnazionale delle reti digitali. Ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze, può offrire un contributo importante affinché l’innovazione si traduca in servizi utili e accessibili. Come CNU vogliamo contribuire a promuovere questo dialogo e questa collaborazione, portando il punto di vista delle cittadine e dei cittadini utenti e le loro esigenze concrete”.

“Occorre inoltre tener conto delle specificità dei territori”, prosegue Cioffi. “Una grande città come Roma, con milioni di abitanti e una rete articolata di servizi, anche digitali, ha affrontato sfide organizzative molto diverse da quelle di un piccolo Comune insulare come Capri, dove la digitalizzazione può contribuire a superare anche le difficoltà legate agli spostamenti e ai collegamenti con la terraferma. Le soluzioni sono differenti, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono, pari opportunità di accesso ai servizi pubblici della PA”.

“Abbiamo voluto mettere a confronto queste realtà perché le esperienze possano diventare un patrimonio condiviso e offrire indicazioni utili anche ad altre amministrazioni. Questo convegno rappresenta una tappa significativa di un percorso di confronto e collaborazione che il CNU, con il contributo del Gruppo Reti e Servizi, intende proseguire. In particolare, auspichiamo di sviluppare una collaborazione sempre più stretta con Agcom, con cui esiste già una forte sinergia, e con AgID e ANCI, per portare nei territori il contributo istituzionale del CNU e dare sempre più voce al punto di vista degli utenti. Un impegno comune, nel rispetto delle competenze di ciascuno, affinché la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione possa essere sempre più al servizio delle persone e rappresenti per tutte e per tutti una maggiore opportunità di partecipazione e inclusione”, conclude Cioffi.

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