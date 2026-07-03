Tutte le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono accedere ai servizi dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Ecco come.

Da oggi, tutte le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblico Servizio possono accedere automaticamente, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ai dati dei cittadini presenti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Un cambiamento destinato a semplificare radicalmente i rapporti con cittadini e imprese, ridurre la burocrazia e accelerare i servizi.

L’accesso automatico ai dati ANPR consolida e amplia un modello di interoperabilità già operativo che consente agli enti, nei casi previsti dalla legge, di consultare direttamente i dati anagrafici aggiornati dall’Anagrafe Nazionale, costantemente alimentata dai Comuni.

L’accesso avviene attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), il sistema che abilita lo scambio sicuro e standardizzato di informazioni tra gli enti. La misura dà attuazione concreta al principio europeo dell’once only: i cittadini non dovranno fornire più volte gli stessi dati alle diverse amministrazioni.

Ben venga, finalmente, l’interoperabilità dei dati tra le PA. Ora, non dovranno chiederci più i nostri dati già presenti nell’ANPR.

Ma se ci fate case quando scaricate un vostro certificato dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente si legge – e questo da anni ormai, da quando sono scaricabili i certificati dall’Anagrafe unica digitale – il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 dpr 28 dicembre2000, n.445).

Semplificazione e rapidità

Il risultato è frutto della collaborazione tra il Ministero dell’Interno, titolare dell’ANPR, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e Sogei, che assicura il supporto tecnico-operativo e garantisce la manutenzione evoluzione e conduzione della piattaforma ANPR.

Con il nuovo sistema, le amministrazioni potranno consultare direttamente i dati anagrafici aggiornati alla fonte, evitando di chiedere autocertificazioni di dati già disponibili. Una novità che promette di eliminare pratiche ridondanti e lungaggini burocratiche. Per cittadini e imprese significa meno documenti da presentare, meno errori e tempi più rapidi nelle procedure. Per la macchina pubblica, invece, si apre una fase di maggiore efficienza operativa.

Più efficienza e meno costi

L’interoperabilità garantita dalla PDND consente di superare le verifiche manuali e la duplicazione delle banche dati, riducendo i rischi di incongruenze tra informazioni. Il risultato atteso è un significativo contenimento dei costi amministrativi e un’accelerazione nell’erogazione dei servizi pubblici.

Si tratta di un tassello centrale nel processo di trasformazione digitale della PA, con impatti concreti sia sull’organizzazione interna degli enti sia sulla qualità dei servizi offerti.

Responsabilità e tutela dei dati

Non cambia però il quadro delle responsabilità: le amministrazioni che accedono ai dati ANPR restano titolari autonomi del trattamento. Spetta quindi a ciascun ente garantire la legittimità dell’accesso, il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità e l’adozione di adeguate misure di sicurezza.

In qualità di titolare della banca dati ANPR, il Ministero dell’Interno svolgerà un’attività di monitoraggio degli accessi effettuati tramite PDND, con l’obiettivo di rilevare eventuali anomalie o utilizzi non coerenti con le finalità dichiarate dagli Enti fruitori. Le amministrazioni interessate riceveranno apposite segnalazioni e saranno tenute a svolgere le verifiche necessarie.

La mancata verifica potrà comportare, nei casi previsti, la sospensione del servizio di accesso. La protezione dei dati personali resta quindi un pilastro del sistema, anche nel nuovo modello basato sulla condivisione automatizzata delle informazioni.

Come funziona l’accesso Per utilizzare il servizio, le amministrazioni e i gestori devono aderire alla PDND e selezionare gli specifici servizi digitali messi a disposizione dall’ANPR. Tutte le modalità operative sono disponibili nell’area tecnica del portale ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/accesso-ai-dati/.

Una riforma che segna un prima e un dopo: meno carta, meno attese, più efficienza. La digitalizzazione della PA entra in una nuova fase, con l’obiettivo di rendere i servizi pubblici più semplici, veloci e finalmente centrati sul

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