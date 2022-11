L'intervento di Pasquale Stanzione, presidente Garante protezione dei dati personali, in occasione dell'evento "A teatro con il Garante - Privacy First! dalla parte dei giovani” organizzato dall'Autorità a conclusione delle celebrazioni per i 25 anni di privacy in Italia.

