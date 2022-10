“Overview effect”: Neosperience presenta la realtà virtuale immersiva a Futura Expo￼

Neosperience ha presentato l’esperienza in Realtà Virtuale immersiva “Overview Effect” all’evento “Futura - Economia per l’Ambiente” di Brescia.

Neosperience ha presentato l’esperienza in Realtà Virtuale immersiva “Overview Effect” all’evento “Futura – Economia per l’Ambiente” di Brescia.

L’esperienza è stata vissuta dai partecipanti nell’ambito di “Futura – Economia per l’Ambiente”: l’esposizione dedicata alla rivoluzione ecologica, alla sostenibilità e all’ambiente, organizzata e promossa dalla Camera di commercio di Brescia. Futura ha seguito le logiche di un’esposizione universale, con stand animati da tre tipologie di attività: installazioni, opere di cultura e design dal forte carattere simbolico e attività esperienziali e di intrattenimento interattivo del pubblico organizzate presso il Brixia Forum.

Neosperience ha partecipato nella duplice veste di partner tecnologico ed espositore, fornendo il proprio apporto al grande successo di pubblico, con oltre 20 mila visitatori e 96 espositori nei giorni da domenica 2 a martedì 4 ottobre. Come partner tecnologico Neosperience ha realizzato “Futura Connect”, un social wall ideato appositamente per l’evento con lo scopo di riunificare l’evento in presenza con la sua narrazione digitale, garantendo continuità tra i partecipanti e le loro attività in presenza e le conversazioni online. I post pubblicati sui principali social network – da Facebook a Instagram, da LinkedIn a Twitter – sono stati rilanciati in tempo reale su un grande wall interattivo, visibile sui maxischermi presenti in loco e sul sito Web dell’evento stesso.

Presso il proprio spazio espositivo Neosperience ha offerto ai partecipanti l’esperienza in Realtà Virtuale “Overview Effect”. Con questa espressione, letteralmente “effetto della veduta d’insieme”, si definisce il cambiamento cognitivo nella percezione provato dagli astronauti durante le missioni spaziali. Coloro che hanno sperimentato questa esperienza trasformativa, intensa e non verbale, affermano che è in grado di modificare significativamente la percezione che si ha del pianeta e del nostro rapporto con esso e con gli altri esseri viventi. Le dichiarazioni raccolte dagli astronauti enfatizzano nella maggior parte il senso di unità e interconnessione tra noi, i nostri consimili e tutte le altre specie, rendendo evidente la necessità di apprezzare e prenderci cura della nostra “casa” comune. Secondo il Time fino a questo momento meno di 600 persone nella storia dell’umanità avevano potuto sperimentare in modo diretto l’Overview Effect osservando la Terra dallo spazio.

Neosperience, attraverso le proprie competenze nel campo della Virtual Reality, ha offerto ai visitatori di Futura Expo ha più che raddoppiato questo numero, dando la possibilità di sperimentare questo stesso cambio di percezione provato dagli astronauti. In soli tre giorni è stato infatti possibile far sperimentare l’Overview Effect a oltre 700 persone, che si sono avvicendate nelle postazioni provando in modo immersivo l’effetto della “veduta d’insieme” del Pianeta Terra dallo spazio.

“Viste dalla stratosfera e oltre, i confini e le barriere con cui siamo soliti definire le regioni della Terra appaiono inesistenti e arbitrari. Nella visione olistica che determina l’Overview Effect il nostro pianeta rivela tutta la sua magnificenza e, al contempo, tutta la sua fragilità. Far risuonarenell’anima di ciascuno di noi gli effetti di quest’esperienza è fondamentale in un momento storico così delicato a livello ambientale e geopolitico. – ha spiegato Dario Melpignano, Amministratore Delegato di Neosperience – L’Overview Effect dimostra che per cambiare mentalità è spessosufficiente cambiare prospettiva. Passare dal particolare all’universale; dal singolare al collettivo; elevarci al di sopra dei confini e delle barriere della vita quotidiana per riscoprire ciò che ci rende umani. E poi portare questa mentalità nella relazione fra noi, le altre persone e l’ambiente, finoall’interno delle nostre imprese, per renderle capaci di stabilire una relazione empatica con i clienti e indirizzare i loro autentici bisogni, di oggi e di domani.”