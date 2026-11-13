Outlook down mette in ginocchio mezzo Mondo

Oggi sotto i riflettori il blackout informatico di Microsoft, che chiude una settimana di passione che fa il paio con gli allarmi bomba dei giorni scorsi.

Per l’azienda americana non si tratta di un attacco hacker, ma il disservizio ai server che ha bloccato Outlook in mezzo mondo ha creato disagi enormi, con aziende e istituzioni isolate, mostrando ancora una volta la fragilità della nostra società iperconnessa. Il problema è stato risolto soltanto nel pomeriggio.

Passando alle TLC, fa discutere l’annuncio di nuove torri mobili di Tim sugli edifici di Poste. Di quanti impianti si tratta e quali edifici saranno coinvolti? Comitati NO 5G, residenti e clienti delle Poste pronti a protestare?

Per quanto riguarda l’AI, la Ue senza una strategia. Silvestri (Sapienza): “Servono regia comune e modelli open weights”. Petroni (EMBL): “Controllo dei dati su cui costruire valore”.

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