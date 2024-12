Di Jeremy Hurewitz

Di Apogeo Editore

Data di pubblicazione: gennaio 2025

ISBN: 9788850337613

Pagine: 176

Le spie non sono quello che pensiamo. Più che in inseguimenti in auto e scontri a fuoco, sono esperte nella costruzione e nello sviluppo di relazioni. Dotate di grande intelligenza emotiva, coltivano la capacità di influenzare persone provenienti da ambienti diversi.

Imparare queste abilità è possibile e utile anche per la carriera e la vita di tutti i giorni. Basandosi su interviste e aneddoti dal mondo dell’FBI, dei servizi segreti, delle forze speciali militari e di altre agenzie governative, l’autore illustra strategie di comunicazione e tattiche per entrare in contatto più rapidamente e profondamente con chi ci sta di fronte.

Dall’incrocio di esperienze e approcci derivati dal mondo delle vendite e dell’intelligence scaturisce l’opportunità di applicare metodi fuori dagli schemi per persuadere gli interlocutori e concludere accordi desiderati. Nella sfera professionale e in quella personale, ottenere tutto è possibile.

Jeremy Hurewitz è stato per oltre un decennio un giornalista freelance con sede a Praga e Shanghai. Tornato negli USA, ha iniziato a occuparsi di sicurezza aziendale lavorando con ex ufficiali dei servizi segreti e funzionari governativi. Consulente politico sulla sicurezza nazionale per il Joseph Rainey Center, scrive regolarmente di politica estera per diverse pubblicazioni, tra cui USA Today e Forbes. Inoltre è consulente strategico della società di intelligence aziendale Interfor International e responsabile della Interfor Academy. Vive a New York.

