Ossessione smartphone, lo tocchiamo più di 2mila volte al giorno

Ossessionati dallo smartphone? In molti lo sono e il fenomeno è in crescita. Secondo uno studio di qualche tempo fa condotto dalla società di ricerca Dscout, specializzata nell’analisi delle reazioni degli utenti ai prodotti in circolazione, gli utenti più ossessionati dallo smartphone lo toccano addirittura 5,427 volte al giorno. Si tratterebbe del 10% degli utenti, quelli che non fanno nulla senza lo smartphone in mano, ma anche la maggior parte degli utenti non scherzano. Secondo lo studio, un utente medio tocca lo smartphone 2.617 volte al giorno.

Dscout ha selezionato un campione di 94 utenti Android e ha installato uno speciale software nello smartphone per registrare nel giro di 5 giorni ogni singola interazione con il device. Per interazione si intende ogni singolo tocco, colpetto, presa, battitura, colpo e click. Tutti i tocchi che ogni giorno, per un motivo o per l’altro, diamo al nostro smartphone.

Facendo una media annua relativa al 10% di utenti più ossessionati si arriva a 2 milioni di tocchi all’anno. Un’enormità.

Perché controlliamo tutto il tempo lo smartphone e la mail?

Noi guardiamo tutto il tempo lo schermo dei nostri device nella speranza di ricevere buone notizie e non l’ennesima notifica o la mail del capo che ci dice cosa fare. Quel che è certo è che di quelle 2.617 interazioni quotidiane la maggior parte sono inutili. Come disintossicarsi? Secondo gli esperti il futuro saranno gli assistenti vocali che ci consentiranno di gestire lo smartphone a voce, senza l’obbligo di metterci le mani. Anche i bot saranno uno strumento utile per rendere automatica una serie di operazioni meccaniche (ad esempio la prenotazione online di un viaggio o l’acquisto del ticket di un treno o del ristorante) che oggi ci impegnano per un bel po’ di tempo. Basterebbe poi che tutta una serie di micromessaggi fosse trasferita magari su un post it al lavoro o a voce. Per i messaggi importanti infine si potrebbe tornare alla buona vecchia telefonata, un canale di comunicazione che sembra ormai paradossalmente fuori moda, tanto che anche per intervistare un politico spesso e volentieri si è costretti a usare WhatsApp.

Danni alla produttività?

La società di ricerca ha poi verificato se questa nostra mania per gli smartphone è diventata in qualche modo un peso per noi e un possibile danno economico sul lavoro. Perché se da un lato un semplice tocco sul display dello smartphone sembra un gesto innocuo, che pesa poco, quasi automatico per chi lo compie, è vero anche che il tempo che si trascorre sullo smartphone dopo quel tocco è di fatto imprevedibile.

Quanto tempo trascorriamo a rispondere a messaggi superflui?

In che misura l’interazione con lo smartphone danneggia la nostra produttività lavorativa?

Quanti dei messaggi che compulsiamo su WhatsApp sono davvero necessari?

Quante notifiche (inutili) dobbiamo cancellare ogni giorno?

Tutte queste operazioni occupano una certa porzione del nostro cervello, impedendoci di concentrarci interamente su quello che stiamo facendo. Basti pensare alle persone che camminano con lo smartphone in mano, magari attraversando con il rosso al semaforo, o che chattano al volante. Tutti comportamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri.

Molte microsessioni

La buona notizia che emerge dallo studio è che gli utenti non sono incollati allo smartphone tutto il tempo. Le lunghe sessioni non sono molto diffuse e si limitano per lo più al programma visto su Netflix o alla lettura di un testo. La gente di solito usa lo smartphone tante volte al giorno per brevi sessioni, con piccoli intervalli di tempo fra un tocco e l’altro dello smartphone.

Di fatto, il tempo complessivo medio di utilizzo del device è di 145 minuti, che poi non è nemmeno così poco visto che si tratta di più di due ore al giorno. Gli utenti più ossessionati arrivano a 225 minuti di utilizzo al giorno.

In media, gli utenti sollevano e afferrano lo smartphone per una vera e propria sessione, cosa diversa dal semplice tocco, 76 volte al giorno. Gli utenti più ossessionati fino a 132 volte al giorno.

In generale, gli utenti lasciano stare lo smartphone quando vanno a dormire. Sono pochi quelli che danno l’ultimo tocco dopo che sono andati a letto, quando molti lo utilizzano come sveglia. Per il resto del tempo, invece, quando sono svegli, ce l’hanno a portata di mano quasi sempre.