Lepida, oltre a essere un’azienda in cui l’adesione allo smart working da parte dei dipendenti sfiora l’80%, si occupa di supporto alla realizzazione di progetti di lavoro agile per i Soci. L'intervento del Direttore Generale, Gianluca Mazzini.

La Fondazione per la Sostenibilità Digitale ha presentato i risultati della ricerca “Sustainable Working” durante il Sustainable Working Summit svolto in modalità online.

I dati dell’Osservatorio, pubblicati sul sito della Fondazione, mostrano il punto di vista e le opinioni degli italiani con uno spaccato tra grandi città e piccoli centri abitati.

Tanti i temi dibattuti, da quello culturale e formativo, alla dimensione più giuslavoristica, intorno al concetto di prestazione lavorativa definita da obiettivi e non da orari rigidi, quale opportunità per la crescita aziendale in termini di fidelizzazione e di benessere dei dipendenti.

Presente alla tavola rotonda il Direttore Generale di Lepida, Gianluca Mazzini, che, insieme agli altri esperti, ha commentato la ricerca e fornito spunti di riflessione sullo strumento e la sua applicazione.

Il Direttore Generale osserva: “Necessario pertanto interrogarsi sul rapporto tra benessere di vita e lavoro, tra spostamenti e ambiente, tra socialità e isolamento. Il report analizza con dati interessanti questi aspetti e può guidare nelle scelte”.

