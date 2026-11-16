Osservatorio Agcom, crescono FTTH e FWA. Cala l’FTTC (Adsl residuale)

In aumento le connessioni ultrabroadband e il consumo medio degli Italiani mentre continua a diminuire il peso del rame nel mix tecnologico del Paese. iliad prima in Italia per crescita su mobile e fisso.

A giugno 2026 nella rete fissa gli accessi complessivi si attestano intorno ai 20,36 milioni di linee, in leggera diminuzione rispetto al trimestre precedente (-0,4%) e pressoché stabili su base annua. Le linee in rame si sono ridotte di ulteriori 175 mila unità su base trimestrale e di poco più di 646 mila rispetto a giugno 2025, mentre rispetto al primo semestre 2022 sono diminuite di poco meno di 2,9 milioni di unità. Pur se in flessione su base annua (-827 mila linee), gli accessi FTTC rappresentano il 38,9% della base clienti complessiva.

FTTH pari al 37,5% delle linee complessive

Gli accessi FTTH crescono su base trimestrale di circa 243 mila unità arrivando a rappresentare il 37,5% delle linee complessive; la crescita registrata su base annua è di 1,14 milioni mentre, rispetto a giugno 2022, l’incremento è di poco superiore ai 4,4 milioni di linee. In aumento (circa 298 mila unità su base annua) risultano anche le linee Fixed Wireless Access che, alla fine dello scorso giugno, risultavano stimate in circa 2,78 milioni di accessi. Le linee broadband e ultrabroadband complessive sono stimate in circa 19,35 milioni di unità. Analizzando nel dettaglio la loro composizione, emerge che le linee DSL risultano in riduzione sia su base annua, di circa 351 mila unità, sia su base trimestrale (-103 mila unità). Per quanto riguarda le linee offerte tramite altre tecnologie, si registra una crescita su base annua di 638 mila unità per un volume pari a 18,45 milioni di linee a giugno 2026.

Velocità di connessone in crescita

Le dinamiche illustrate indicano un ulteriore aumento delle prestazioni in termini di velocità di connessione commercializzata rispetto ai periodi precedenti: il peso delle linee con velocità pari o superiori ai 100 Mbit/s è salito, tra giugno 2022 e giugno 2026, dal 65,2% all’85,3%. Si evidenzia la crescita del peso delle linee commercializzate con capacità trasmissiva ≥1Gbit/s, passato, nello stesso periodo di tempo, dal 14,7% al 38,9%.

Consumo dati +62,6% rispetto al 2022

Continua la crescita del consumo di dati: in termini di volume complessivo, il traffico medio giornaliero nel corso del primo semestre del 2026 ha segnato un’ulteriore crescita del 15,7% rispetto al 2025, mentre rispetto al corrispondente valore del 2022 la crescita è stata del 62,6%. Ciò si riflette sul traffico giornaliero per linea broadband; i dati unitari di consumo per i primi sei mesi del 2026, infatti, sono aumentati del 58,7% rispetto al 2022, passando da 7,63 a 11,68 GB per linea in media al giorno.

Accessi broadband, Tim primo operatore

Per ciò che riguarda gli accessi broadband e ultrabroadband, a fine giugno 2026, TIM si conferma il maggiore operatore con il 32,3% degli accessi, seguito da Fastweb+Vodafone con il 28,4% e da Wind Tre con il 14,8%; seguono Sky Italia (4,8%), Eolo (3,5%), Iliad (2,9%) e Tiscali (2,5%). Tra i principali player presenti sul mercato, Iliad e Sky Italia sono quelli che hanno mostrato, su base annua, il maggiore dinamismo guadagnando circa 0,7 punti percentuali ciascuno. In crescita (+1,1 punti percentuali) anche gli operatori di minori dimensioni, che si valuta rappresentino circa il 10,6% del mercato delle linee broadband e ultrabroadband.

FTTH, Fastweb+Vodafone primo operatore

Relativamente al segmento delle linee in fibra (FTTH), complessivamente in crescita del 17,5% rispetto a giugno 2025, l’operatore Fastweb+Vodafone detiene il primo posto con il 28,4% degli accessi, seguito da TIM (27,1%), Wind Tre (15,5%), Iliad (7,4%), Sky Italia (6,5%), Enel Energia (3,4%) e Tiscali (1,9%).

Sim Human e M2M a quota 112 milioni nel paese

Nella rete mobile, a fine giugno 2026, le sim attive (Human e M2M) sono stimate in poco più di 112 milioni: su base trimestrale, le sim M2M crescono di 540 mila unità, mentre quelle Human (cioè, “solo voce”, “voce+dati” e “solo dati” che prevedono iterazione umana) di poco meno di 180 mila unità. Le sim Human sono rappresentate per l’85,2% da utenze residenziali, mentre, con riferimento alla tipologia di contratto, poco più del 91,2% dei casi ricade nella categoria di sim “prepagata”.

Fastweb+Vodafone primo operatore

Lo scenario competitivo si mostra pressoché stabile rispetto al trimestre precedente. Relativamente alle sim complessive, Fastweb+Vodafone è l’operatore leader di mercato con il 30,3%, seguito da TIM (25,1%), Wind Tre (24,0%), Iliad (11,4%), PostePay (4,0%), Coop Voce (2,1%) e Lyca Mobile (1,0%). Considerando il solo segmento delle sim “human”, Fastweb+Vodafone è il principale operatore con il 25,2%, seguito da Wind Tre (23,6%), da TIM (22,2%) e Iliad che, con una crescita di 0,8 punti percentuali su base annua, raggiunge il 16,1%; con quote inferiori seguono PostePay (5,6%), Coop Voce (3,0%) e Lyca Mobile (1,4%). Sono valutabili in circa 61,34 milioni le sim “human” che hanno prodotto traffico dati nel corso del primo semestre 2026.

Il traffico dati giornaliero per sim “human” continua la sua crescita; su base annua del 17,3% e di poco più dell’85% rispetto al 2022. Pertanto, a giugno 2026 il consumo medio unitario giornaliero è stimabile in circa 1,11 GB.

iliad prima in Italia per crescita su mobile e fisso

iliad consolida la propria posizione nel mercato italiano delle telecomunicazioni: secondo i dati nel mercato mobile residenziale è davanti al brand di TIM e di Fastweb+Vodafone. iliad raggiunge così il secondo posto tra i brand commerciali, considerando i singoli marchi principali e non i second brand degli operatori concorrenti.

Un posizionamento che segna un importante traguardo per l’azienda e conferma la solidità del percorso di crescita avviato dal suo ingresso nel mercato italiano.

Inoltre, nei primi sei mesi del 2026, l’operatore è il primo in Italia per crescita sia sul mobile sia sul fisso, registrando un incremento delle proprie quote di mercato in entrambi i segmenti.

Nel mercato mobile, iliad raggiunge una quota del 16,1% delle SIM Human, con una crescita di 0,8 punti percentuali rispetto a giugno 2025. Nel segmento FTTH, la quota di mercato di iliad si attesa al 7,4%.

Un risultato che testimonia la capacità di iliad di continuare a conquistare la fiducia di milioni di utenti, attraverso un modello basato su trasparenza, innovazione e offerte accessibili.

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