Ospedale Valduce, presentata struttura DAS di INWIT

La nuova infrastruttura digitale per la copertura mobile multi-operatore e l’integrazione tra sensoristica indossabile, AI e sicurezza digitale, per una sanità predittiva e personalizzata.

Si è svolta oggi alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica, Alessio Butti, presso l’Ospedale Valduce di Como, la conferenza stampa dedicata alla presentazione dei nuovi servizi di copertura ad alta capacità per voce e dati indoor (DAS – Distributed Antenna System) attivati presso la struttura sanitaria.

Al centro dell’incontro la realizzazione del nuovo sistema DAS (Distributed Antenna System) di INWIT per la copertura mobile multi-operatore e l’integrazione tra sensoristica indossabile – ovvero l’insieme di sensori integrati in dispositivi da indossare che monitorano parametri corporei e ambientali -, Intelligenza Artificiale e sicurezza digitale, per una sanità predittiva e personalizzata.

Nel corso della conferenza stampa, è stato sottolineato come l’installazione e l’’attivazione del sistema DAS (Distributed Antenna System) realizzato da INWIT abbiano permesso all’Ospedale Valduce di Como e al Centro di Riabilitazione Villa Beretta di Costa Masnaga (LC) di migliorare significativamente la copertura indoor del segnale telefonico mobile.

Il servizio di connettività è attivo su rete Fastweb + Vodafone e sarà presto attivo su rete TIM. La nuova infrastruttura consentirà a pazienti, personale sanitario, visitatori e, più in generale, agli utenti delle due strutture ospedaliere di beneficiare di una copertura mobile più stabile e performante. Una connettività che crea le condizioni per lo sviluppo di servizi digitali avanzati e di nuove applicazioni in ambito sanitario.

La copertura precedente all’implementazione del progetto era frammentaria, con diverse zone caratterizzate da una scarsa potenza del segnale e alcune addirittura prive di segnale. Ciò era dovuto alla configurazione morfologica degli edifici che costituiscono i due presidi, che presentano murature molto spesse e potenzialmente schermanti.

La possibilità di estendere una copertura uniforme e performante rappresenta un miglioramento dei servizi a favore sia dei pazienti, sia degli operatori della struttura, tenendo conto del fatto che la comunicazione mediante telefonia mobile, sia in voce che in dati, rappresenta ormai da tempo lo standard principale di comunicazione.

Per quanto concerne i pazienti o, più in generale, gli utenti dell’ospedale, la possibilità di mantenere connessi i propri dispositivi mobili garantisce di poter fruire, anche durante la degenza, di tutti i servizi e delle comunicazioni che quotidianamente gestiamo mediante gli strumenti mobili.

Per gli operatori sanitari è fondamentale poter contare su uno strumento di comunicazione certo e costante tra i reparti e i colleghi, per lo scambio di informazioni o per il reperimento di risorse durante il servizio.

Una nota particolare circa i benefici introdotti e resi fruibili dall’implementazione del progetto riguarda la struttura di Villa Beretta. In quanto Centro di Riabilitazione di eccellenza, Villa Beretta presenta al suo interno una notevole componente tecnologica; la garanzia di poter utilizzare i servizi messi a disposizione dalla tecnologia di rete mobile consente di aprire nuovi scenari di cura.

«Il progetto realizzato all’Ospedale Valduce rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa generare valore per il territorio – dichiara il Sottosegretario Sen. Alessio Butti – rafforzando la capacità di Como di essere un punto di riferimento anche nello sviluppo di una sanità moderna, efficiente, predittiva e vicina ai bisogni delle persone. Investire in connettività ad alta capacità, intelligenza artificiale e tecnologie indossabili significa creare nuove opportunità per migliorare il monitoraggio dei pazienti, personalizzare le cure e sostenere la ricerca clinica. L’integrazione di queste soluzioni – prosegue Butti – apre prospettive importanti per l’evoluzione dei servizi sanitari e dimostra quanto sia fondamentale accompagnare le eccellenze locali con infrastrutture digitali adeguate. La trasformazione digitale deve partire anche dai territori, valorizzandone le competenze e le strutture e mettendo la tecnologia al servizio delle persone e della qualità dell’assistenza».

«Con questo progetto compiamo un ulteriore passo nel percorso di innovazione delle nostre strutture – ha spiegato Monica Masolo, Direttrice operativa Ospedale Valduce -. Garantire una connettività mobile stabile e performante significa offrire un servizio migliore ai pazienti e, allo stesso tempo, mettere a disposizione dei nostri operatori uno strumento di comunicazione ormai essenziale nell’attività quotidiana. Un’infrastruttura moderna e affidabile rappresenta inoltre la base per poter sviluppare nuove soluzioni tecnologiche a supporto dei percorsi di cura e, in particolare, della riabilitazione.»

«INWIT progetta, realizza e gestisce infrastrutture digitali condivise che, in questo caso, contribuiranno in modo efficiente al processo di digitalizzazione della sanità nella città di Como. Un percorso che già riguarda oltre 180 ospedali e che oggi, grazie al nuovo impianto DAS, coinvolge anche l’Ospedale Valduce. I nostri DAS sono strategici per abilitare una connettività indoor affidabile e aperta a tutti gli operatori, rendendo possibile l’adozione di tecnologie avanzate per la sanità a beneficio della comunità medica e dei pazienti», ha commentato Guido Improta, Chief External Relations & Communication Officer di INWIT

Presente alla conferenza stampa anche Luca Stucchi, Direttore Generale dell’ASST Lariana dove il progetto è partito nel 2024. «La disponibilità di questa infrastruttura ha determinato nei nostri ospedali un miglioramento complessivo della connettività, con benefici sia per i pazienti e i visitatori, sia per il personale». Ha dichiarato Luca Stucchi.«Un ulteriore elemento di rilievo riguarda le prospettive future: questa infrastruttura, insieme alle ulteriori componenti tecnologiche necessarie, potrà supportare lo sviluppo di applicazioni innovative, come il teleconsulto specialistico direttamente dalle sale operatorie, la condivisione in tempo reale di immagini diagnostiche e flussi video, i sistemi di realtà aumentata a supporto delle procedure cliniche e i dispositivi medicali connessi. Potrà inoltre contribuire all’evoluzione della robotica chirurgica e dei modelli di collaborazione specialistica da remoto» conclude Stucchi.

Al Valduce sono state installate 240 antenne su 22.000 metri quadrati, in una struttura da 260 posti letto. A Villa Beretta le antenne sono 80, su 8.500 metri quadrati, per 99 posti letto.

È una nuova tappa del percorso di abilitazione digitale della sanità nei territori di Como e Lecco avviato nel 2024. Con Sant’Anna, Erba-Renaldi, Manzoni e Merate, le sei strutture coinvolte contano 1.215 antenne, oltre 241.000 metri quadrati coperti e quasi 1.600 posti letto.

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