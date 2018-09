Oscar 2019, ventuno film in corsa per la candidatura italiana

Il prossimo 25 settembre la commissione Anica designerà il candidato italiano che concorrerà all’Oscar per il miglior film di lungometraggio in lingua straniera alla 91° edizione degli Academy Awards.

Si sono chiuse le iscrizioni per i film di nazionalità italiana che intendono partecipare alla selezione del titolo italiano che concorrerà all’Oscar per il miglior film di lungometraggio in lingua straniera.

Si sono candidati 21 film italiani, distribuiti nelle sale del territorio nazionale tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018.

Di seguito l’elenco in ordine alfabetico:

“A CASA TUTTI BENE” di Gabriele Muccino

“CAINA” di Stefano Amatucci

“COME UN GATTO IN TANGENZIALE” di Riccardo Milani

“DOGMAN” di Matteo Garrone

“DOVE NON HO MAI ABITATO” di Paolo Franchi

“L’ESODO” di Ciro Formisano

“L’ETA’ IMPERFETTA” di Ulisse Lendaro

“IL FIGLIO SOSPESO” di Egidio Termine

“LAZZARO FELICE” di Alice Rohrwacher

“MANUEL” di Dario Albertini

“NAPOLI VELATA” di Ferzan Ozpetek

“NOME DI DONNA” di Marco Tullio Giordana

“QUANTO BASTA” di Francesco Falaschi

“LA RAGAZZA NELLA NEBBIA” di Donato Carrisi

“RICCARDO VA ALL’INFERNO” di Roberta Torre

“SEMBRA MIO FIGLIO” di Costanza Quatriglio

“UNA STORIA SENZA NOME” di Roberto Andò

“SULLA MIA PELLE” di Alessio Cremonini

“LA TERRA DELL’ABBASTANZA” di Damiano e Fabio D’Innocenzo

“THE PLACE” di Paolo Genovese

“TITO E GLI ALIENI” di Paola Randi

La commissione istituita presso l’ANICA, su richiesta dell’Academy Award, dovrà designare il candidato italiano e si riunirà il prossimo 25 settembre.