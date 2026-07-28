Orrore in Francia, corpi di cinque neonati ritrovati nella casa di una coppia a Orange

(Adnkronos) – I corpi senza vita di cinque bebè sono stati ritrovati nell’abitazione di una coppia a Orange (Vaucluse), nel sud della Francia. Secondo una fonte vicina alle indagini, la polizia ha rinvenuto i resti di neonati a casa di una coppia, la cui donna aveva partorito lunedì un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all’interno di alcune scatole, secondo la stessa fonte.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz