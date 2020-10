Organismi di ricerca, al via il fondo perduto fino al 100%

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La Regione Lazio mira a rafforzare la capacità del sistema della ricerca e a favorire la competitività del sistema produttivo del Lazio, mediante la concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti RSI.

I progetti devono ricadere in una delle aree di specializzazione (AdS) della Smart Specialisation Strategy Regionale (S3): Aerospazio, Scienze della vita, Beni culturali e tecnologie della cultura, Agrifood, Industrie creative digitali, Green Economy e Sicurezza.

Soggetti beneficiari

Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR) con sede nel Lazio, in forma aggregata (ATS o accordi di cooperazione) o in forma singola, solo se associano al gruppo di ricerca almeno un ricercatore appartenente ad un diverso OdR.

Tipologia di spese ammissibili

Tutti i progetti devono essere realizzati da un gruppo di ricerca (destinatari) composto da almeno 4 persone fisiche appartenenti a due diversi Organi di Ricerca.

Sono spese ammissibili le seguenti voci di costo:

a. costi per il personale dipendente, quali ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto.

b. costi per ammortamenti, canoni di leasing o noleggio di strumentazione, attrezzature, fabbricati e terreni, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e in misura non superiore alle aliquote di ammortamento fiscali. I costi per ammortamento sono ammissibili solo se al loro acquisto non hanno contribuito finanziamenti pubblici.

c. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, inclusa la ricerca contrattuale, l’acquisto di competenze tecniche (know-how) e di brevetti acquisiti o ottenuti in licenza).

d. spese per l’acquisto di materiali di consumo, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.

e. spese, escluso il costo dei dipendenti, relative alla diffusione e al trasferimento dei risultati del progetto, inclusi quelli relativi alla individuazione delle imprese interessate alla successiva valorizzazione dei risultati.

f. costi indiretti, calcolati forfettariamente nella misura del 5% delle altre voci di costo del progetto.

Entità e forma dell’agevolazione

l finanziamento è pari al 100% dei costi ammessi relativi al progetto RSI. Il contributo massimo concedibile per un singolo progetto è di euro 150.000.

Scadenza

Le domande devono essere presentate dalle ore 12 del 30 settembre 2020 ed entro le ore 18 del 29 ottobre 2020.