Orbite all’asta?

4 dicembre 2025
Oggi in apertura la proposta di regolare le orbite con sistemi di assegnazione e concessione, come avviene per lo spettro radio. L’ipotesi è stata avanzata dal Sottosegretario Alessio Butti, durante il suo intervento alla Conferenza Space & Underwater, per aggiornare una normativa ormai superata sullo Spazio extra-atmosferico.
Intanto nuovo scontro tra Bruxelles e Big Tech. L’Antitrust europea sospetta, infatti, che Meta stia ostacolando le AI rivali per favorire il proprio assistente virtuale sulla piattaforma di messaggistica WhatsApp. In arrivo possibili misure cautelari.
Infine, il monito delle Big Tech alla viglilia della ministeriale delle TLC in programma domani a Bruxelles: “Non bloccate le semplificazioni del Digital Omnibus”.
