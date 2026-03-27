Ora legale permanente, ora è più di un’idea: quali potrebbero essere i vantaggi

Le conclusioni finali saranno poi condivise con governo e forze parlamentari e potranno essere eventualmente usate per elaborare una proposta di legge che possa superare l’attuale sistema di cambio dell’ora.

Secondo vari studi, gli effetti benefici di avere l’ora legale tutto l’anno sono numerosi, a partire dal forte risparmio in bolletta. In attesa di sapere se e quando lo spostamento delle lancette diventerà soltanto un ricordo, lo strumento più efficace a disposizione delle famiglie per risparmiare sulla bolletta dell’elettricità è il confronto delle offerte luce.

Consultare spesso un comparatore come quello di SOStariffe.it consente di tenere monitorato il mercato libero e di conoscere tempestivamente le tariffe più competitive degli operatori partner, in modo da valutare se vale la pena optare per un cambio operatore.

Un’indagine per conoscere gli effetti dell’ora legale tutto l’anno

È stata avviata alla Camera un’indagine conoscitiva che potrebbe portare all’adozione dell’ora legale permanente in Italia. L’indagine è stata promossa su iniziativa della Società Italiana di Medicina Ambientale, di Consumerismo No profit e del deputato della Lega Andrea Barabotti.

Il lavoro della commissione parlamentare punta a valutare gli effetti complessivi di questo cambiamento. Eliminare l’ora solare ha un impatto notevole sia sui consumi elettrici sia sulla salute e sull’organizzazione sociale e, grazie all’attività parlamentare, si avrà un quadro più completo e una stima di queste conseguenze.

L’iter appena avviato proseguirà fino al 30 giugno con le audizioni di vari soggetti interessati. Tra i convocati ci sono rappresentanti delle istituzioni, autorità indipendenti, associazioni di categoria e membri del mondo accademico.

Al termine dell’iter in commissione la parola passerà alle forze politiche che, sulla base dei risultati ottenuti, potranno valutare se proseguire o meno con il voto di una legge ad hoc.

Attesi forti risparmi in bolletta e più produttività

L’effetto più evidente e tangibile dell’adozione dell’ora legale è il risparmio dei consumi elettrici. Secondo le stime di Terna, tra il 2004 e il 2025, grazie all’ora legale l’Italia ha risparmiato 12 miliardi di kWh di elettricità. Per le bollette delle famiglie questi numeri hanno significato un risparmio di 2,3 miliardi di euro.

I benefici dell’ora legale non sono solo economici, ma anche ambientali. I minori consumi di elettricità hanno infatti comportato il risparmio di quasi 150.000 tonnellate di anidride carbonica.

Ci sono poi studi che mettono in correlazione il passaggio tra ora solare e ora legale con riduzione della capacità di concentrazione delle persone, peggioramento della produttività e aumento del rischio di incidenti. Avere un unico orario durante l’anno può aiutare a superare questi problemi, migliorando anche la salute e la sicurezza dei cittadini.

Visto che adottare l’ora legale permetterebbe di sfruttare un’ora in più di luce alla sera, possono esserci delle ricadute positive anche sulle attività produttive: più luce potrebbe spingere le persone a uscire e quindi a consumare di più, favorendo soprattutto le attività che operano in ambito ricreativo, ristorativo e turistico.

L’idea su cui si sta ragionando in Italia non è nuova: già nel 2018 l’Unione Europea aveva lanciato una consultazione pubblica per proporre il passaggio generalizzato all’ora legale. Anche se la grande maggioranza dei cittadini europei coinvolti si era detta a favore, la proposta di direttiva non si è mai concretizzata e l’iniziativa non è stata portata avanti.

Come comportarsi per risparmiare in bolletta?

In attesa di conoscere i risultati dell’indagine conoscitiva e di capire se si potranno sfruttare gli effetti positivi sulla spesa per le bollette elettriche anche durante l’autunno e l’inverno, per abbassare i costi non rimane che scegliere offerte luce competitive.

La chiave per il risparmio è sempre il confronto: paragonare le proposte di più fornitori e stimare la spesa in base ai propri consumi dà un’idea piuttosto attendibile dell’importo che ci si può aspettare in bolletta e aiuta a capire qual è la tariffa più conveniente.

Per velocizzare questo confronto si può fare affidamento sul comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento raccoglie le tariffe a prezzo fisso e a prezzo indicizzato di diversi operatori partner e aiuta a identificare quelle più economiche.

Nel confrontare le offerte vale la pena non fermarsi solo a considerare il prezzo per la componente energia, ma valutare nel complesso la convenienza delle soluzioni disponibili. Al momento, ad esempio, le offerte più competitive a prezzo fisso partono da 0,117 €/kWh e da 0,164 €/kWh per quelle a prezzo indicizzato (tariffe aggiornate al 25 marzo).

Oltre a questi dati, è importante considerare altri elementi come la durata delle offerte o i costi fissi applicati in bolletta. Specialmente in questo periodo di incertezze sui mercati, è utile anche tenere conto dei possibili trend futuri, per decidere con più consapevolezza se è più vantaggioso bloccare il prezzo o se attivare un’offerta indicizzata e attendere la discesa dei prezzi all’ingrosso.

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