OpNet accelera il modello wholesale: FWA 5G, infrastrutture e servizi integrati per il mercato telco

OpNet amplia il proprio ruolo nel mercato wholesale delle telecomunicazioni, affiancando all’FWA 5G un portafoglio sempre più ampio di infrastrutture e servizi destinati agli operatori.

L’obiettivo è consolidare il posizionamento della società come abilitatore di riferimento per chi vuole entrare o crescere nel mercato TLC senza sostenere investimenti infrastrutturali diretti.

OpNet raccoglieva originariamente le attività di rete dell’ex Linkem e si era specializzata nella fornitura di servizi wireless in modalità wholesale, destinati agli operatori Tlc.

Ad agosto 2024 è stata acquisita da Wind Tre che l’ha trasformata, di fatto, nella Wholesale Company del Gruppo.

Il Gruppo Wind Tre ha valorizzato OpNet

“Il Gruppo Wind Tre ha valorizzato tutti gli asset di OpNet, a partire dal parco frequenze in banda 3.5 GHz, passando per 250 persone, un portafoglio clienti (per lo più operatori, il principale dei quali Tessellis/Tiscali), un brand, un portafoglio di servizi e ampie competenze nel mercato wholesale”, ha detto Luigi Mechilli, responsabile Marketing di OpNet, in Wind prima dal ‘99, poi in Wind Tre e ora in OpNet.

Dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Wind Tre, OpNet ha completato una profonda trasformazione, evolvendo da semplice società della rete a piattaforma wholesale di tutto il gruppo. “Tutto il portafogli dei prodotti wholesale di WindTre é confluito in OpNet – aggiunge Mechilli – che oggi aggrega asset, competenze e servizi per metterli a disposizione del mercato attraverso un interlocutore unico.”.

Portafogli complementari

Un punto a favore dell’operazione è la complementarietà dei pacchetti di offerta delle due società. Wind Tre faceva già servizi destinati agli operatori mobili virtuali (MVNO), mentre OpNet aveva un suo FWA wholesale sulla sua rete, che Wind Tre non aveva. WindTre offriva servizi in fibra e capacity – collegamenti punto-punto sul backbone – OpNet non li offriva, ma dal canto suo aveva i ponti radio, vale a dire collegamenti punto-punto sulla rete di accesso.

OpNet, la wholesale company del wireless

Oggi in OpNet non ci sono più 250 persone, ma ce ne sono una quarantina. L’azienda fa soltanto attività commerciale, perché tutte le attività tecniche sono confluite in Wind Tre. “Oggi come oggi il mercato wholesale sta assumendo un ruolo sempre più importante – ha detto Mechilli – lo vediamo nel fisso con FiberCop e Open Fiber”.

Il vantaggio di avere un brand autonomo è quello di non sollevare timori da parte degli operatori clienti che sono anche concorrenti di Windtre. OpNet, pur facendo parte del Gruppo, è completamente segregata e separata dalla parte retail. Non soltanto come brand.

“In un mercato caratterizzato da una crescente separazione tra chi realizza le infrastrutture e chi commercializza i servizi, OpNet punta a ricoprire il ruolo di abilitatore neutrale, mettendo a disposizione degli operatori le stesse tecnologie, reti ed expertise a disposizione di Wind Tre attraverso piattaforme dedicate e modelli flessibili e scalabili.”, aggiunge il manager, precisando che i servizi venduti, in modalità wholesale, sono destinati tanto al segmento Consumer (residenziale) quanto a quello Business (aziendale).

Servizi di backbone (derivazione Wind Tre)

L’azienda ha di fatto individuato una serie di pillar di servizi, a partire dalle infrastrutture (ereditato da Wind Tre) in termini di backbone (MAN, fibra ottica per decine di migliaia di chilometri, sia fibra aerea – sui cavi dell’alta tensione di Terna -, sia lungo la linea ferroviaria), più collegamenti ad alta capacità in grado di collegare i principali punti di interscambio in Italia: data center, le sedi del Gruppo e i punti di interconnessione con altri operatori.

Un altro pillar strategico è l’FWA 5G

L’FWA 5G rappresenta una delle espressioni più concrete della capacità della “nuova” OpNet di valorizzare la combinazione tra asset ereditati dalla “vecchia” azienda e la scala nazionale della rete Wind Tre.

Il servizio oggi, dopo l’acquisizione, non è più erogato soltanto sulla rete della “vecchia” OpNet, fatta da circa 3.500 BTS (stazioni radio base), ma su quella nazionale di Wind Tre, che di BTS ne ha oltre 21.000. Le due reti sono in fase conclusiva di fusione con una copertura complessiva di oltre il 99% della popolazione di cui il 97% con tecnologia 5G. OpNet è ora in grado di implementare l’FWA 5G su scala nazionale, grazie ai processi di Wind Tre, ottimizzati anche grazie all’utilizzo dell’AI. Una potenza di fuoco molto superiore a quella della “vecchia” OpNet pre acquisizione, forte di una rete che consente di gestire milioni di clienti mobili.

FWA 5G Layer 3, il meglio senza la fibra

L’FWA 5G Layer 3 (clienti tipo sono le multiutility) lanciato all’inizio dell’anno da OpNet è il meglio che si possa avere dopo la fibra. E’ la soluzione per ogni operatore che intenda entrare rapidamente nel mercato senza controllare direttamente la rete, ma riducendo complessità operative e investimenti iniziali senza rinunciare a prestazioni elevate per il cliente finale. “Si tratta di una tecnologia che risponde appieno alle esigenze dei clienti finali, con una capacità nominale di 30 Mbps in uplink e 300 Mbps in downlink, perché per guardare due tivù in 4K in due stanze diverse non ti servono 500 Mbps”, aggiunge Mechilli. Si fruisce attraverso un’antenna che viene installata fuori dall’abitazione (su terrazze, balconi ed eventualmente sul tetto) e un modem (white label) installato all’interno della stessa. Il servizio è commercializzato e gestito da OpNet.

In prospettiva, OpNet punta ad ampliare ulteriormente il proprio modello wholesale con l’FWA 5G Layer 2, pensato per operatori che desiderano mantenere il controllo del servizio e della relazione con il cliente finale, sfruttando al contempo la rete e le capacità infrastrutturali del Gruppo.

Le nuove sfide

Accanto all’FWA, OpNet guarda, da un lato, all’apertura dei servizi di accesso mobile wholesale (offerte per MVNO), dall’altra, all’estensione dell’offerta verso i servizi di accesso in fibra (FTTH) con l’obiettivo di diventare sempre più un vero “one stop shop” wholesale.

La visione è offrire agli operatori un ecosistema completo di soluzioni di connettività e piattaforme di servizio, semplificando l’accesso al mercato e accelerando la creazione di nuove offerte rivolte sia al segmento consumer sia al business .

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